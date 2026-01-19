我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝金燕直球對決酸民，反嗆：「黑你的頭啦」，真性情讓粉絲笑翻。（圖／JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書）

▲謝金燕針對打壓秀蘭瑪雅的指控做出澄清。（圖／JeannieHsieh謝金燕___bbb臉書）

51歲電音女神謝金燕保養得宜，近日分享表演影片卻被網友酸「鼻子黑掉」，質疑她整形或是妝容有問題。對此，謝金燕親自留言回應酸民：「那是曬傷妝加雀斑，黑你的頭啦」，霸氣反擊。另外，還有酸民提到她過去曾在節目上打壓另一名台語歌手秀蘭瑪雅，謝金燕傻眼回應：「有沒有可能那是為了節目效果呢？」，親自駁斥抹黑。謝金燕16日在社群貼出自己表演〈含淚跳恰恰〉的影片，引起網友討論。只見謝金燕身穿迷你裙加上露腰緊身上衣，身材保養的相當火辣，完全看不出真實年齡，加上及腰的長捲髮，鄰家女孩感十足。不過這樣的影片居然遭到網友惡意吐槽：「雖然越來越漂亮，但越來越認不出來了」、「怎麼感覺越整越歪了」、「鼻子很像黑掉了」。對此，謝金燕不忍了，直球回擊酸民：「那是曬傷妝加雀斑，黑你的頭啦」。有粉絲見狀，開玩笑說她的態度「很派」（很兇），謝金燕不願傷了與粉絲的感情，後面才放軟口氣，笑說：「有加個鬼臉（表情符號），應該有緩和一點。姐的態度得拿出來，但也要保持幽默，畢竟留言的人也挺幽默的」。除此之外，還有網友留言表示：「從小就很喜歡謝金燕，直到N年前看到謝在節目上打壓秀蘭瑪雅，就回不去了，一直有個疙瘩在那邊」。謝金燕見狀，不想放任網友抹黑，直接留言回應：「」，口氣感覺相當無奈。而網友口中的打壓事件，網路上並未查到，應該是他個人主觀看法罷了。