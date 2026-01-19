我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆二當家威廉斯（Jalen Williams），上戰面對熱火時遭遇右大腿傷勢，今（19）日診斷報告出爐，為右腿筋拉傷，確定缺席明天面對騎士的比賽，且目前仍無規劃復出時間。值得注意的是，根據美國媒體「RealGM」報導，威廉斯本季出賽24場中，雷霆戰績為17勝7敗，在他因傷沒上場的19場中，雷霆戰績卻為18勝1敗，勝率高達94.7%。威廉斯上役面對熱火，於第二節一次切入時，遭遇右側大腿傷勢，他當下就痛到抱著右腿，隨後一跛一跛走回休息室後便未再出場，雷霆最終也以120：122逆轉吞敗，總計僅上場14分鐘，累積8分、3籃板和3助攻。威廉斯去年幫助雷霆奪下總冠軍，7月進行手腕韌帶撕裂修復手術，直到10月底才取出螺絲，因而缺席開季前19場比賽，結果雷霆這段期間打出18勝1敗佳績，後續威廉斯回歸後，至今為雷霆出戰24場，戰績卻僅有17勝7敗、勝率從94.7%滑落到70.8%，期間不僅2連敗給馬刺，還輸過黃蜂、太陽、熱火等附加賽區間球隊。威廉斯去年出賽69場，繳出21.6分、5.3籃板、5.1助攻與1.6抄截全能成績單，生涯首度入選明星賽、年度最佳陣容第三隊、年度防守陣容第二隊，堪稱大豐收，但本季卻受制於傷勢，場均16.8分寫下新人年以來新低，命中率47%則是生涯最差。