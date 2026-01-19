115學測今（19）日最後一天考試，稍早數學B以及社會也都考完，許多高三的同學應該都已經心急想對答案，並且好奇自己考幾分，但不知道怎麼樣換算成幾級分。《NOWNEWS》特別整理學測幾級分要怎麼算、各科目去年參考分數以及好用的大學落點分析網站，一文讓學生、家長能夠提前有心理準備，知道自己會上什麼學校、能不能上頂大囉！
學測幾級分要怎麼算？換算規則、115學測全科目答案先對
115學測整理／數學B、社會考完了！答案、題目、大考中心正解一覽
剛考完的高三同學，想要算學測自己幾級分首先要先對答案，點選上述連結把各科的成績都登記起來。那麼如何換算幾級分？學測的級分是用「級距」來計算的，公式是先找出各科前1%考生的平均原始分數，用這個分數除以15得到級距，再看考生的各科原始分數落在哪個級距，對應到0至15級分。
如果像是國文有作文題目、英文也有手寫題，自己可以保守估計中位數或參考自己過去模擬考分數，大約也可以推算加總得分。
114學測級分間距是多少？各科分數門檻參考
由於學測的級分是用前1%的考生平均分數，加上一個級距的分數間距也不小，所以幾乎每年的差距都不是很大，因此以今年來說，即便有補教名師都稱數學較難、國文中間偏難，但114年的學測級分間距還是很有參考價值，比較心急的同學，可以直接對照原始分數來參考自己115學測可能級分落點。
而114年的級分間距各科目分別為國文（5.29000分）、英文（6.17067分）、數學A（6.12667分）、數學B（6.29000分）、社會（7.68933分）、自然（7.87567分）。以剛考完的自然來看，如果同學自己對完答案是88分，那麼對應分數級分就會是12級分，以下圖表大家自己可以參考。
我的成績可以上頂大嗎？夢幻科系、115學測落點分析網站超好用
那麼有了自己參考的級分成績，大家最關心的肯定是「我能讀什麼學校」，《NOWNEWS》記者也幫各位考生以及家長找到認為最好用的落點分析網站，操作簡單且介面乾淨清楚，那就是「甄戰AI大數據，申請入學落點系統」，只要輸入各科的成績（級分）、選擇地區、國立還是私立、科系學群，就能直接幫你落點分析。
記者實際以每個科目都輸入10級分來進行查詢，就可以查看「最佳落點校系」還有「夢幻落點校系」，甚至超貼心的是，該網站在每間學校後面都有附上各科的115年學測簡章，採計什麼科目都超清楚；什麼學校、什麼科系最有機會錄取（星星越多越有機會）都有標示，非常適合各位考生及家長查詢，可以提前在申請入學前，好好想想自己要讀的學校以及科系囉！
資料來源：大考中心、甄戰AI大數據官網
