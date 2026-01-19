我是廣告 請繼續往下閱讀

學測幾級分要怎麼算？換算規則、115學測全科目答案先對

公式是先找出各科前1%考生的平均原始分數，用這個分數除以15得到級距，再看考生的各科原始分數落在哪個級距，對應到0至15級分。

▲115大學學測今（19）日結束，想知道自己大概考幾級分的同學，先對完答案可以參考去年的114學測分數來預估。（圖／記者吳翊緁攝 ）

114學測級分間距是多少？各科分數門檻參考

加上一個級距的分數間距也不小，所以幾乎每年的差距都不是很大

國文（5.29000分）、英文（6.17067分）、數學A（6.12667分）、數學B（6.29000分）、社會（7.68933分）、自然（7.87567分）

▲114年學測各科目分數轉換為級分間距，基本上每年差距都不大，115年學測對完答案後可以參考級距分數。（圖/大考中心提供）

我的成績可以上頂大嗎？夢幻科系、115學測落點分析網站超好用

▲「甄戰AI大數據，申請入學落點系統」網站，只要輸入各科的成績（級分），就能夠直接幫你落點分析，速度超快！（圖/甄戰AI大數據官網）

該網站在每間學校後面都有附上各科的115年學測簡章，採計什麼科目都超清楚；什麼學校、什麼科系最有機會錄取（星星越多越有機會）都有標示