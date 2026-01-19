我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊（25勝16負）今（19）日在主場展現強大韌性，在核心球員唐西奇（Luka Doncic）與艾頓（Deandre Ayton）傷癒復出的助陣下，於第四節發動猛烈攻勢，終場以110：93輕取多倫多暴龍隊（25勝19負），成功終結二連敗。湖人傳奇球星詹姆斯（LeBron James）在此役正式達成職業生涯（例行賽加季後賽）總得分突破51000分的大關，持續刷新由他保持的「詹皇障礙」。詹姆斯今日全場繳出24分、4籃板與7助攻的全能數據。隨著他在下半場的一次跳投命中，他的生涯總得分正式超越51000分（包含例行賽與季後賽）。這項紀錄不僅前無古人，更證明了詹姆斯在進入生涯第23個賽季後，依然保有頂尖的競技狀態與得分穩定性。除了詹姆斯的紀錄之夜，湖人兩名主力的回歸也是奪勝關鍵。缺陣數場的東契奇今日重返首發，全場攻下25分並傳出7次助攻，上半場便獨拿18分，幫助球隊穩住局勢。中鋒艾頓同樣表現神勇，他在禁區展現絕對統治力，全場狂攬25分與13個籃板。第四節末段，當暴龍試圖追分時，正是艾頓連拿5分率領球隊打出一波9：0的決定性高潮，一舉將領先優勢擴大至18分，徹底粉碎暴龍的反撲希望。暴龍隊方面，巴恩斯（Scottie Barnes）攻下全隊最高的22分與9籃板，前湖人球員英格倫（Brandon Ingram）重返舊地則貢獻了19分、6籃板與7助攻。儘管暴龍在第三節一度反超比分，但面對湖人隊八村塁（Rui Hachimura）連續的三分冷箭，以及詹姆斯末節的強勢切入，暴龍隊在決勝節陷入進攻荒，最終吞下二連敗。湖人隊在贏下這場比賽後，戰績來到西區第6位。隨著陣容重回完整體，湖人有望在接下來的賽程中繼續向上攀升。