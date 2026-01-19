我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳磊被網友兜售私密床照。（圖／IG@leowu1226）

26歲、童星出身的男星吳磊，憑藉《瑯琊榜》、《長歌行》等作品累積高人氣，不過近日卻遭一名網名「白珊珊」的網友點名，表示手中握有他的「私密床照」，並且開價一張一萬人民幣（約台幣4.5萬）販售，，為此吳磊工作室已經出面回應，表示一切沒有事實根據。爆料者「白珊珊」宣稱，自己手持有多張吳磊的私密照片，並以每張1萬人民幣的價格兜售，換算新台幣約4萬多元，甚至自稱目前已售出2萬人民幣，同時她還隔空嗆聲吳磊「欠我的拿什麼還」，語帶暗示吳磊涉及違法行為，要求他交代去年11月20日晚間的行蹤，相關說法充滿指控意味，引發外界質疑是否涉及勒索或造謠。對此吳磊粉絲第一時間展開反擊，公開他當日的劇組通告單與行程紀錄，指出吳磊在爆料者指控的時間點，正身處劇組拍攝中，行程清楚可查，與爆料內容完全對不上，動機相當可疑。吳磊工作室隨後迅速發表嚴正聲明，強調網路上流傳的相關言論「毫無事實依據，純屬惡意捏造」，已嚴重侵害藝人名譽，工作室表示，已第一時間委託律師完成證據保全，後續將依法追究相關人士的法律責任，呼籲外界勿信謠、勿傳謠。輿論方面，不少網友也將此事件與過往的「司曉迪事件」相比，指出類似爆料手法皆是高調喊話、卻始終拿不出實質物證，如私訊截圖或明確影像來源，可信度偏低，隨著工作室採取法律行動，外界普遍認為，此次風波恐怕不會簡單收場，這名網友恐怕將面臨接下來的法律制裁。