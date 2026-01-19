我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《請世界吃桌》參與藝人不只是主持人，更肩負起「文化外交大使」的重要角色。（圖／三立提供）

▲《請世界吃桌》製作費高達新台幣八千萬，以高規格製作，兼具娛樂與文化深度，此次更跨亞洲、美洲、大洋洲三地拍攝。（圖／三立提供）

台灣首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，集結隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意以及美食YouTuber千千，昨（18）日晚間正式啟程前往澳洲雪梨拍攝，將近50人的陣容展開首站海外任務；其中，身為總召的隋棠與藍正龍睽違16年再度合作，讓人又驚又喜。藍正龍透露自己去年報考中餐證照「不小心考過了」，希望能跟著師傅實際學習，沒想到如願被製作人找上。《請世界吃桌》參與藝人不只是主持人，更肩負起「文化外交大使」的重要角色，而節目中最令人驚喜的組合，莫過於睽違10多年再度合作的隋棠與藍正龍，兩人竟在實境節目中重逢。隋棠笑說，得知對方接下實境節目時相當訝異，笑說：「實境節目感覺要比較活潑一點，而他最有名的就是『酷』，很期待他的表現。」藍正龍透露自己去年報考中餐證照，竟不小心考過了，一直想跟師傅實際學習的他，表示：「看到合作名單時覺得很妙，也覺得這個主題真的很好玩。」藍正龍笑說第一次試拍就忙了大半天，看照片時發現每個人都一臉憔悴，「跟拍戲真的很不一樣」，坦言最擔心的是配料與上菜節奏，「之前跟陳隨意實習時，遇過一次接上百桌，真的像在打仗」。《請世界吃桌》製作費高達新台幣八千萬，以高規格製作，兼具娛樂與文化深度，此次更跨亞洲、美洲、大洋洲三地拍攝。節目不只是在異地端出美食，更希望透過辦桌，讓世界理解台灣的「好客精神」，並以「尾牙、廟會、婚宴、春酒」四種最具代表性的辦桌形式，完整呈現台灣飲食文化背後的情感脈絡。