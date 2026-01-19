我是廣告 請繼續往下閱讀

有一種餓，是阿公阿嬤怕你餓！台中最酷的餐廳「不老食光」今年要陪大家過年了！由平均67歲的料理達人們親自操刀，首度推出「不老手作年菜」，讓你在家也能吃到這份得獎無數、最有溫度的家常味。台中市政府社會局與弘道老人福利基金會攜手經營的「不老食光」餐廳，今年首度推出春節年菜組合，由平均67歲的「不老料理人」掌勺，將獲獎無數的職人手藝轉化為節慶餐桌上的美味。預購活動自即日起至1月26日止，邀請民眾以行動支持銀髮就業。社會局表示，「不老食光」是以銀髮就業為核心的示範餐廳，今年推出的年菜組合精選多款人氣菜色，包含經典必吃的「瓜仔/梅乾菜手打肉丸子」、粉絲敲碗已久的「媋媋阿嬤ㄟ梅乾菜控肉」，以及暢銷主菜「祖傳京醬肉絲」、「香嫩優格咖哩雞柳」與甜點「藍莓生乳酪獨享盒」。「不老食光」餐廳座落於文化資產「宮原武熊宅邸」，透過促參（OT）模式成功活化空間。社會局指出，該餐廳的經營績效卓越，不僅在113年榮獲財政部金擘獎公益獎，114年更取得國際「Food Made Good (FMG)」二星認證，並奪得綠色餐飲指南「最友善員工獎」及「資源循環再利用獎」，創立至今已吸引逾80萬人次造訪。社會局提醒，因「不老食光」餐廳於農曆春節期間暫停營業，年菜統一採預購制。民眾可選擇「到店自取」或「冷凍宅配」，讓全家人在春節期間輕鬆享用國宴級的銀髮職人手路菜。訂購請洽「不老夢想125號BULAO 125」臉書粉絲專頁或撥打專線：04-22270125。