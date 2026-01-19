我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將稍早正式官宣，現年30歲的多明尼加外野手邦力多（Luis Liberato）加盟，成為繼魔鷹後，中職新球季第2位洋砲。邦力多過往效力小聯盟時期，美國媒體《Baseball America》就曾給予他完整的球探報告，認為他雖不具備太多長打火力，但有良好球棒控制力，帶動高擊球率，上限是大聯盟替補、4號外野手。出生於多明尼加的邦力多，自2013年、17歲時就在水手展開職業生涯，歷經6年站上3A，並於2022年於教士時期站上大聯盟，獲得5場出賽機會，可惜一共7打數中並無安打、被三振3次，之後就再也沒有重返大聯盟。邦力多離開美職小聯盟系統後，成為南美洲個大聯盟浪人，曾回到家鄉多明尼加聯賽，在墨西哥聯盟與加勒比大賽也可以看到他豐富的出賽經歷，整體打擊都能維持一定水準。邦力多去年正式來到韓職加盟韓華鷹隊，是生涯首次來到亞洲戰場，但他不僅沒有任何適應問題，高擊球率特色面對球威降低的亞洲投手，反而打得風生水起，韓職半季僅出賽62場，就繳出3成13打擊率、77安、10轟與39分打點優質成績單，但因為季末打擊成績有下滑趨勢，最終韓華鷹並未將其簽回。雖然邦力多2022年曾於3A打出單季20轟、59分打點成績，但攤開邦力多整個美職、南美洲職業生涯，都非長打型選手，大約維持10場1轟效率，但仍能穩定貢獻長打，尤其去年在韓職更是擁有足以扛下中心棒次的火力。《Baseball America》曾在2021年給出邦力多完整球探報告，其中提到他是一位技術全面、運動能力出色的外野手，但打擊能開發上限不高，儘管在3A展現出一定長打能力，仍被評估難以在大聯盟有平均以上發揮，且有過高三振率問題，未來若能提高擊球穩定性，有機會在大聯盟勝任替補或第4號外野手的角色。《Baseball America》也提到邦力多打擊準備動作，認為他擊球準備時，前導手的右手放置位置明顯偏低、且揮棒軌跡較小，面對低角度進壘點時，這個狀況更嚴重。球探分析道，這可能在於他理解自己力量有限，因而做出的調整，目的是更扎實的擊球，但如此一來，也讓球探對於他的打擊可開發性打上問號防守方面，則是邦力多的強項，他擁有多年中外野防守經驗，雖然腳程僅超過平均一些，但臂力強勁、活動能力佳，有機會靠守備站上大聯盟（後來也成真）。但隨著年紀漸長，邦力多去年在韓職守中外野，發生過不少失誤，瞬間判斷、跑速都隨年紀有下滑趨勢。邦力多打擊特性，讓他面對球威稍弱的投手時可以有機會打出水準以上成績，去年在韓職62場就有10轟、18支二壘安打、2支三壘安打，長打率高達5成24，都證明其打法在亞洲賽場管用。看回富邦悍將，今年外野火力在全聯盟墊底，打擊率2成38為6隊最低，長打率3成36則排倒數第2，球隊陣中除打出生涯年的申皓瑋、陳真OPS+102仍過得去，其餘打者都未達聯盟平均，包含2位獲得超過200打席的孔念恩、周佳樂，都非長打型選手，如今確定補進邦力多，也讓富邦悍將明年可以排出申皓瑋、陳真與邦力多這3位具備長打火力的炮手坐鎮外野。出生日期1995年12月18日（30歲）身高體重：185公分、79公斤出生地點：多明尼加投打習慣：左投左打守備位置：外野手最高層級：大聯盟（聖地牙哥教士）效力球隊：美職小聯盟（2013-2022）、MLB聖地牙哥教士（2022）、墨西哥聯盟（2025）、KBO韓華鷹（2025）、中職富邦悍將（2026-）