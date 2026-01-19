我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將傳出簽下隊史第4位洋砲李貝拉托（Luis Liberato），他去年在韓職KBO半季就有10轟貢獻，過往的MLB球探報告也出爐，被認為上限是大聯盟替補第4號外野手。（圖／美聯社／達志影像）

富邦悍將備戰新球季，今（19）日宣佈簽下來自多明尼加的外籍野手Luis Liberato，中文譯名為「邦力多」，邦力多預計2月抵達台灣加入富邦悍將春訓，悍將球團表示，期待邦力多加入球隊後，除了提升外野防區戰力外，也串連悍將打線火力，在新球季攻下更多的分數、創造利多！今年30歲的邦力多是左投左打的外野手，2013年在水手隊小聯盟體系展開職業生涯，2022年轉往教士隊發展並在3A留下單季20轟的表現，在該年9月升上大聯盟出賽7場。2023、24年，邦力多則在教士3A穩定出賽。2025年邦力多轉往墨西哥聯盟發展，季中獲韓國職棒韓華鷹挖角，以6週替代洋將身份加盟，愈打愈猛取得正式洋將身份，在韓華鷹半季出賽62場，打擊率3成13、敲出77安、10轟、39分打點，守備多擔任中外野手有7次助殺，攻守上都有好表現。去年球季結束後邦力多續戰多明尼加冬季聯盟加入東方公牛隊，在例行賽7場出賽繳出3成 21打擊率，有1轟6打點，還曾在去年12月22日繳出單場3安、開轟的好表現，精彩片段更登上大聯盟官網，進入季後賽後打擊持續火燙，8場出賽4成07打擊率、1轟8打點，表現相當亮眼。富邦悍將確定簽下邦力多後，邦力多也結束冬季聯盟季後賽的賽程，準備接下來來台的相關流程。富邦悍將在邦力多加入後，也增加野手外野戰力更多調度空間，球團期待透過春訓持續磨合陣容，為新球季打下堅實基礎打出好成績。出生日期1995年12月18日（30歲）身高體重：185公分、79公斤出生地點：多明尼加投打習慣：左投左打守備位置：外野手最高層級：大聯盟（聖地牙哥教士）效力球隊：美職小聯盟（2013-2022）、MLB聖地牙哥教士（2022）、墨西哥聯盟（2025）、KBO韓華鷹（2025）、中職富邦悍將（2026-）