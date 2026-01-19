我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將備戰新球季，簽下擁有日本籍的阿部雄大，作為在二軍農場培育的育成洋將。擁有日本社會人資歷的阿部雄大是一名左投手，曾在日職選秀會獲得關注，本週起將加入富邦悍將春訓， 共同備戰新球季。今年25歲的阿部雄大是一名左投手，曾效力日本社會人ENEOS隊，去年在社會人大會出賽9場拿下7勝，53局投球投出49次三振，最快球速曾經達到150公里，也曾在日職選秀會上獲得關注。富邦悍將球團表示，阿部雄大將於本週加入悍將春訓，透過育成洋將的方式進行長期觀察與培訓，持續作為儲備戰力補強農場深度，期待阿部雄大的加入後，也能為農場投手群帶來正向競爭，共同為團隊爭取好成績。