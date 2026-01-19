我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古久保健二新球季擔任味全龍巡迴統籌教練，由於他去年剛率隊奪冠的特殊身分，昨日登場受到現場龍迷莫大歡迎。（圖／味全龍提供）

味全龍昨日開訓典禮前，同步公布新球季教練團人選，重磅迎來前樂天桃猿冠軍教頭古久保健二，其擔任的「巡迴統籌教練」一職也備受矚目。實際上，「統籌」這個詞彙在中職不算少見，過去中信兄弟平野惠一曾擔任「內野統籌教練」、味全龍新就任的外籍教練彼得森（Tyger Pederson），職務上也為「攻擊統籌教練」。至於巡迴統籌教練實質工作是什麼？昨日媒體聯訪，相關人士也透露概念與期待。味全龍去年季前開出兩張大約延攬陳子豪、朱育賢，今年則在教練團方面下足苦工，首席教練、二軍教練等職務走馬換將，重要的一軍打擊教練、投手教練由外籍教練就任，彼得森（Tyger Pederson）為攻擊統籌教練；納瓦洛（Jaime Navarro）擔任一軍投手教練，職務都很明確，至於重磅入團的前冠軍教頭古久保健二，球團給予特殊職稱：巡迴統籌教練一職。何謂巡迴統籌教練？根據昨日總教練葉君璋透露，這個職位主要是輔助一二軍的戰力銜接，古久保健二本人則如此解釋，「會走訪一二軍，職責是讓一二軍整體運作更順暢，是我喜歡的工作。」話語間談的多是概念，而非具體的職務工作內容。古久保健二日職時期就是知名捕手，曾入選明星賽，退役後轉任教練多半擔任投捕、捕手教練等相關職務，2019年受富邦悍將邀約來台，同樣是擔任一軍捕手教練，後續轉戰樂天桃猿，則升任首席教練，2023年11月29日，正式接替曾豪駒之位，出任一軍總教練，也是長達23年執教生涯中，首度擔任一軍總教練。球員口中的古久保健二，以鼓勵、激勵與支持選手為主，2025年密集相處一整年的前翻譯張為瀚，去年受訪時以「溫暖」來形容古久保健二性格，相比執教自有一套堅持、嚴厲的總教練，古久保建二更像是「帶心類型」的教練。古久保健二新接下的巡迴統籌教練，就目前資訊上，就是作為一二軍之間的橋樑、潤滑劑，讓兩造之間升降與資訊流通更密切，古久保健二昨日被問到對於味全龍印象時，也首先著眼於球隊年輕戰力，「這是一支有很多年輕、潛力球員的球隊，希望大家都是抱持自信去打好棒球。」葉君璋、古久保健二過去都曾有率隊奪冠之經驗，味全龍期待兩位冠軍教練合作，能為球團帶來更多冠軍DNA，合力打造出葉君璋口中的「冠軍球隊」、「冠軍文化」。至於「巡迴統籌教練」這份職務，對於年輕球員的戰力銜接、成長，能否對戰績產生立竿見影的正面影響，一切等待開季後就會有解答。