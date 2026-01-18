我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古久保健二在味全龍開訓儀式許願牆上，寫下「味全龍 翔 優勝」等6個字。（圖／記者林子翔攝）

前樂天桃猿冠軍總教練古久保健二休賽季轉戰味全龍，擔任巡迴統籌教練，稍早出席球團開訓儀式，會後接受媒體聯訪，古久保健二見到媒體後用中文打招呼：「好久不見！」，談到新職務，古久保健二坦言有其他球隊來徵詢，但他很快做出決定要來味全龍，因為這份職務是自己想要的方向，在開訓儀式許願牆上，古久保健二也寫下6個大字，「味全龍 翔 優勝」，傳達希望率隊奪冠的心情。古久保健二去年率領老東家樂天桃猿奪冠，但季後未能達成續約，年底傳出轉戰味全龍，今日職務也正式曝光，為巡迴統籌教練。談到接下新職務，古久保健二表示，「希望能讓一二軍潤滑運作，以這個方向更加去努力。」去年奪冠後離開台灣，古久保健二沒想到還會回來，他也笑說跟台灣很有緣份，也透露確實有其他球隊邀約，「我思考比較多，這個巡迴教練會走訪一二軍，職責是讓一二軍整體運作更順暢，是我喜歡的工作。」「不管是董事長、領隊還是其他教練、球員，都給我很熱烈的歡迎，感覺很暖心。」古久保健二笑說，等到球季開打後，球團賦予他的任務，都會全力去達成。談到過往作為對手，對味全龍的印象時，古久保健二表示，「這是一支有很多年輕球員、有潛力的球隊，希望大家都是抱持自信去打好棒球。」至於印象最深刻的打者，古久保健二回答是李凱威，「味全龍還有很多好選手，但印象中最難纏的就是凱威。」