前旅美強投、樂天桃猿先發主力曾仁和，休賽季轉戰味全龍，今（18）日出席開訓儀式為首次披龍袍亮相，曾仁和透露離隊是在預料之中，自戰力外後就聽說多隊有意延攬消息，但正式收到味全龍邀約時很開心，除發展機會之外，地緣也是主因，「有跟老婆考量這件事，希望以北部為主，因為她就在北部上班，所以當初收到味全龍邀約蠻開心，想說有北部球隊來接觸這樣。」曾仁和2025年因傷僅為樂天桃猿出賽9場，包含3場先發，季後遭到戰力外，曾仁和坦言是在預料之中，「也有想過這件事，所以得知後落差感沒有到很大 。」曾仁和被放到戰力外名單後，據傳有複數支球隊來探詢加盟意願，包含中部球隊。但他最後仍選擇味全龍，除了價碼、發展空間以外，地緣也是主要原因。曾仁和與好友黃偉傑也在味全龍重逢，「當初他也一直講，一直叫我來，但我沒有透露太多給他，不然他一定亂講。」至於新球季目標，曾仁和苦笑說當然是不受傷，身體能應付整個球季，用100%健康方式去丟，身體是好的聯動，這是休賽季主要調整方向。」味全龍過往便有小葉再生工廠美名，去年投手群成績也是海放式領先全聯盟，曾仁和也透露期待，「動作方面有作微調，葉總也有給我建議，針對我的身體素質、核心作加強。」「感覺這邊投手群都很有想法，體能教練會實際操作，牛棚時葉總都會來看。」 曾仁和笑說，旁邊有人叮嚀的感覺很好，因為畢竟自己是有經驗的選手，過去教練不會提醒太多，但這次來到這邊，葉總會主動來跟我說，我反而很開心，像是身體不要跑掉、如何正確使用核心等等的。 」曾仁和目前仍以先發來調整，新球季目標除了健康投好投滿之外，「一定要競爭先發阿！自己也會持續以先發調整，要把競爭力拿出來 ！」