味全龍今（18）日舉行2026年球季開訓儀式，總教練葉君璋談到新球季目標，直言是要打造一支冠軍球隊，而充滿「冠軍味」的教練團就是努力方針，其中最重磅補強，莫過於找來去年剛率領樂天桃猿奪冠的日籍主帥古久保健二，擔任巡迴統籌教練，葉君璋也大讚古久保健二，「是一個非常有經驗的教練，從他在富邦然後到樂天，希望可以給我們一些不同想法跟建議。」葉君璋談到許願牆上寫下的打造「冠軍球隊定義」，「總冠軍是一次性的，但如果是冠軍球隊，是一個位置、一個高度，希望長久以來，當成聯盟指標、領頭羊這樣的想法。 」味全龍休賽季教練團重新整合，去年剛率領樂天桃猿奪冠的日籍主帥古久保健二，轉戰味全龍擔任巡迴統籌教練，葉君璋則為2023年總冠軍教頭，等於兩位具備總冠軍資歷的教練合體。葉君璋笑說，「這幾天也有稍微想到這件事。不管是劉榮華教練、丘昌榮教練然後古久保教練，對我們來說也是一件很好的事情，會看到一些會有更多不同、比較高角度的一個想法。」談到古久保健二新球季目標，葉君璋坦言，由於劉榮華和丘昌榮教練在本季分別轉任二軍總教練以及一軍首席教練，因此古久保教練新賽季的角色，將會是過往兩名教練的「綜合版」。「希望這些教練加入，提供不同想法跟建議，尤其在攻擊部分，教練的型態、想法做出改變，這也是去年比較欠缺的狀況，希望在這一兩年，於攻擊這方面做出加強。 」