▲翁倩玉（中）已經超過40年沒拍攝華人電影，藉由《陽光女子合唱團》首度回歸，就在台灣創下票房奇蹟與優異的觀眾口碑。（圖／壹壹喜喜提供）

▲鍾欣凌（左）出席《陽光女子合唱團》放映活動，巧遇在《我的婆婆怎麼那麼可愛》扮演外孫的王宥謙（右）。（圖／壹壹喜喜提供）

▲新秀何曼希因為在《陽光女子合唱團》表現突出，也成為相關活動的焦點。（圖／壹壹喜喜提供）

催淚國片《陽光女子合唱團》上演「逆勢成長」的票房奇蹟，上映到第3週每日賣座數字都比前一天成長，週六、日兩天全台更衝破3000萬，各地戲院不時出現客滿、觀眾大排長龍的盛況，目前累積票房已達9472萬元，即將突破1億大關，觀眾也直呼：「看這部片一定要帶面紙！」因為不管男女老幼，都有不少人表示哭到淚崩。《陽光女子合唱團》成為近來全台影迷最熱烈的話題，片子的催淚威力有口皆碑，甚至男性觀眾都無法不被感動而落淚。其實早在上映之初就有觀眾強調過片子的感人力量超強大，看到後半段會哭到拿袖子擦眼淚，只是當時映後反應固然不差，卻暫時還沒發揮出口碑效應，直到上映進入第3週，突然在觀眾之間炸開來，一堆人被勾起興趣、進場測試自己的淚腺發達程度，全台戲院也出現罕見的人龍。與此同時，《陽光女子合唱團》導演林孝謙與主要演員鍾欣凌、安心亞、孫淑媚等勤跑各地映後活動，拉近觀眾的距離，也引起更熱烈的討論，一般都認為片中女星不管戲分多寡，各個演出都精彩，陳意涵的哭功與翁倩玉多年後回歸台灣電影的精湛表現更是受到推崇，吸引更多平常不太進戲院的民眾買票捧場，因而周六全台票房達1725萬元，周日不降反升、衝高至1888萬元，衝破9000萬的關卡。目前《陽光女子合唱團》已登上 LINE TODAY 電影聲量榜冠軍，全台多家威秀影城更貼心在影廳外提供抽取式面紙，並特別安排字幕跑完才開燈，讓觀眾有足夠時間整理情緒。不過影城也再次提醒觀眾，請勿拍攝銀幕畫面或收錄影片聲音，共同維護良好的觀影品質。去年底到今年初，包括《大濛》、《冠軍之路》等片都傳出好口碑，票房數字也都有佳績，《陽光女子合唱團》雖然沒有一上映就衝第一，現在卻是鋒頭最健的領頭羊，全台戲院紛紛小廳換大廳再加場次。觀眾似乎對於國片可看性的信心有所提升，業者們也希望這一波景氣能延續，讓國片市場再創榮景。