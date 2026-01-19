我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃偉晉（如圖）坦言最怕抽到導演或製作人的角色。（圖／TVBS提供）

▲《明星製作公司》播出後話題不斷，節目「頻頻出狀況」的橋段，讓觀眾直呼：「這才是真正的幕後實境秀。」（圖／TVBS提供）

全新實境節目《明星製作公司》首播後話題不斷，由藝人們親自製作節目，頻頻出狀況引起觀眾熱議。曾是SpeXial成員的風田與黃偉晉再度合體，掀起粉絲回憶殺。兩人首次轉戰綜藝幕後，黃偉晉坦言最怕抽到導演或製作人角色，表示：「會擔心自己把事情搞砸。」風田與黃偉晉再度合體拍節目，勾起不少SpeXial粉絲的青春回憶，紛紛留言：「特使們集體出來報到」、「這組合真的好久不見」。而兩人首次轉戰綜藝幕後，黃偉晉坦言最怕抽到導演或製作人的角色，會擔心自己把事情搞砸，但如果真的遇到，仍會接招面對。風田則分享不同心情，笑說自己反而很期待做節目：「平常接觸綜藝比較多，這次可以自己想內容、訂規則，反而能玩一些平常沒機會玩的企劃。」為了第一次的節目製作，藝人們分頭展開行動，楊銘威與風田場勘攀岩場並親自上陣體驗，Lulu與黃偉晉直衝西門町搜刮日韓系潮流服飾，還上演殺價戲碼。莞婷與陳漢典則在中山商圈狂奔，各種慌亂又真實的工作節奏，讓許多觀眾笑喊，最喜歡節目「頻頻出狀況」的橋段，直呼：「這才是真正的幕後實境秀。」《明星製作公司》今晚也將推出YouTube網路版《明星開拍中》最新一集，邀請人氣YouTuber金針菇擔任來賓，並由日本代表風田競賽，實測台灣在地文化任務，從生活飲食到文化景點全面考驗，過程中卻因為聽不懂台語頻頻遇到挫折，文化衝擊與笑料齊發。