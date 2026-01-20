我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿龔（右）和洪佩瑜（左）原來有師生關係。（圖／緒風有限公司提供）

▲雞丁（右）穿有三隻狗狗的衣服擔任阿龔（左）音樂會嘉賓，結果竟然和音樂會主題不謀而和。（圖／緒風有限公司提供）

蘇打綠阿龔（龔鈺祺）個人音樂會《月光動物園》上週末一連兩晚在台北表演藝術中心求劇場演出，「月光動物園」指的是阿龔為了紀念三隻已逝愛犬亮亮、晶晶與妃妃所打造的「思念宇宙」，他把對毛小孩的深情化作音符，在舞台上重建一座永不打烊的動物園。第二場演出，阿龔特別邀請金曲金馬雙金歌者洪佩瑜驚喜站台，洪佩瑜笑稱自己是「魚」，理當也是動物系歌手，沒想到竟被阿龔無情回絕：「妳太會唱了，先不要！」讓充滿洋蔥的音樂會，瞬間充滿了歡笑聲。《月光動物園》連兩日晚間都迎來動物系嘉賓。第二晚的洪佩瑜與阿龔和觀眾分享鮮為人知的師生情，原來早在她高中出道前，阿龔曾擔任她舞蹈課的伴奏老師，兩人相認後笑成一團。洪佩瑜更選在今晚首唱電影《陽光女子合唱團》新歌〈再見的時候〉，並成為首位坐上阿龔鋼琴椅的女子，演繹「陽光女子」與「月光男子」的深情合體。而第一晚的嘉賓「理想混蛋」主唱雞丁，與阿龔的互動同樣精彩。雞丁透露收到邀約前一週，剛好買了一件印有三隻小狗的襯衫，後來才驚覺竟與阿龔獻給三隻愛犬的主題不謀而合，讓他直呼「起雞皮疙瘩」。阿龔舉辦音樂會，蘇打綠也全員力挺，送上花籃寫上：「阿龔，我們愛你，你彈什麼都對！」阿龔也在演出中鬆口透露，為了愛犬而打造的《月光動物園》旅程尚未結束，最終的「閉園篇章」將於4月在高雄衛武營登場。屆時將邀請德國音樂家Bernd Ruf遠道而來，身兼指揮與薩克斯風手共演，為《月光動物園》寫下最圓滿的收尾。