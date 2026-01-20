泰國普吉島一起駭人聽聞的飯店安全事件持續延燒，警方最新消息指出，日前企圖闖入女住客房間的嫌疑人，並非外來歹徒，而是該飯店內部的保安主管。消息曝光後，引發外界對觀光飯店內部管理與住客安全的高度關注。
綜合泰國媒體《Thaiger》與《Khaosod》報導，事件發生於1月16日晚間10時左右，受害者為泰國知名女DJ米琳達・瑪琳拉塔納瓦迪（Mirinda Malinrattanawadee）。她事後在Facebook發文揭露，自己在房內休息時，遭一名男子不斷敲門、拉門，甚至試圖刷卡闖入，過程驚險萬分。
米琳達表示，當晚因身體不適，未前往參加當地音樂節，獨自留在房內休息，卻突然聽到門外傳來男子大喊「嘿！」的聲音。她保持沉默並提高警覺，立即將房門加扣第二道安全鎖。隨後男子按門鈴未獲回應，竟直接使用房卡嘗試開門，但因為安全鎖，歹徒未能成功，他隨即逃離現場。
事發後，米琳達立刻向飯店反映，但一名員工卻回應稱，該時段的監視器電視畫面「離奇消失」，無法調閱監控。她對此強烈不滿，要求退款並追究責任，卻被告知需等隔日管理層處理，最終她選擇報警並提前退房離開。
警方介入調查後，確認涉案男子為39歲的康尼頌（Kanisorn），身分竟是飯店的保安隊長。警方指出，康尼頌當天下午4點已下班，卻仍滯留在員工休息室，隨後換上便服，於深夜使用員工專屬房卡，接連嘗試闖入多間客房，其中就包括米琳達的房間，甚至涉嫌企圖刪除監控資料。
警方進一步指出，康尼頌負責管理員工下班後回收的房卡，而他所使用的房卡疑似具備「萬能鑰匙」功能，可開啟多數房門，暴露飯店內部安全控管的重大漏洞。涉事的普吉島蘇林海灘假日度假酒店已發聲明致歉，並宣布即刻解雇康尼頌，全面檢討保安制度。康尼頌目前被控「夜間非法侵入住宅」罪，最高可判5年徒刑、或罰款10萬泰銖（約新台幣8.7萬元），此案也再度敲響旅遊住宿安全的警鐘。
