Waymo近期在台灣擴大徵才，釋出軟體與硬體工程職缺，其中軟體工程師年薪上看460萬元，引發科技圈熱議。Waymo為Google母公司旗下自動駕駛龍頭，源自近幾年Google積極經營的自駕車計畫，目前已在美國多座城市商轉，每週提供約25萬次自動駕駛計程車服務。主要是透過AI結合光達與感應器技術等，讓無人駕駛車輛能夠安全行駛並隨時判斷路況。高雄市長陳其邁2025年3月就曾赴美親身體驗後，他當時驚豔地表示，Waymo行車表現甚至優於人工駕駛，市府未來將評估於特定場域導入應用。
Waymo來台徵才！年薪飆460萬元 台灣工程師心動了
科技臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」近日在臉書發文指出，自動駕駛龍頭Waymo近期持續在台灣釋出工程職缺，其中軟體工程師的年薪區間約落在新台幣380萬至460萬元之間。
除軟體工程師外，Waymo此次徵才同步開出多項硬體相關職缺。根據官網顯示，電子驗證工程師年薪約介於新台幣240萬至290萬元，硬體測試工程師則約落在220萬至226萬元之間。雖然薪資水準略低於軟體職缺，但放眼台灣整體工程師市場，仍屬高薪區段。
從官方招募條件來看，基本資格為資訊工程或相關科系學士學歷，並需具備三年以上軟體開發經驗，或具Python實務背景，且須能以英文與美國團隊進行溝通。在加分條件方面，若具備資訊工程相關碩士學歷、一年以上網路或系統相關經驗，甚至曾有國際或亞洲地區工作背景，皆有助於提升競爭力。
Waymo官網也說明，符合資格的員工，除固定薪資外，尚有機會參與公司規畫的年度獎金、股權激勵計畫，以及完善的福利制度。
Waymo來自Google自動駕駛車計畫！美國5城市已上路
那麼，Waymo究竟是什麼樣的公司呢？Waymo起源於Google的自動駕駛車計畫，後續發展為專注於AI無人自動駕駛計程車服務的企業。
自2024年起，Waymo開始在美國洛杉磯進行試營運，並於2025年6月擴大服務範圍，車隊數量達500輛，營運面積超過311平方公里，目標在於透過自動駕駛技術提升交通安全性、便利性與運輸效率。
目前Waymo已在美國西岸5個氣候穩定、視線條件良好的大城市展開商轉服務，包括舊金山、洛杉磯與鳳凰城等地，並且開放行駛高速公路。Waymo也宣布2026年將與Lyft攜手合作，正式與美國田納西州納許維爾 （Nashville）展開服務。
Waymo的核心技術，主要結合感應器、光達（LiDAR）、攝影機與AI人工智慧系統，讓無人駕駛車輛具備即時判斷路況與安全行駛的能力。官方數據顯示，Waymo每週可提供約25萬次付費自動駕駛計程車服務，載運量持續成長，並逐步朝向交通更繁忙、人口更密集的大城市拓展。
陳其邁去年3月就體驗過Waymo！真實心得曝：比人開得還好
而高雄市長陳其邁2025年3月帶領市府團隊前往美國西岸進行「高雄主權AI夥伴鏈結之旅」以及參訪輝達總部時，就曾體驗過Waymo AI無人自動駕駛計程車，深入了解相關技術與硬體應用。
體驗過程中，市府團隊在車內頻頻驚呼：「它開得很快欸！」陳其邁對於車輛平穩起步、精準辨識行人，以及在人潮與車流密集區域仍能順暢行駛留下深刻印象，「其實比人開得還舒服，他不會突然起步、突然踩剎車，控制得非常好」。
陳其邁也表示，這項智慧交通技術已有具體實證案例，符合未來發展趨勢，市府將評估導入高雄大型活動或特定場域，作為新型交通運具的可行方案。
資料來源：國家科學及技術委員會、「科技工作講 Tech Job N Talk」粉專、Waymo官網、陳其邁YT
我是廣告 請繼續往下閱讀
科技臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」近日在臉書發文指出，自動駕駛龍頭Waymo近期持續在台灣釋出工程職缺，其中軟體工程師的年薪區間約落在新台幣380萬至460萬元之間。
除軟體工程師外，Waymo此次徵才同步開出多項硬體相關職缺。根據官網顯示，電子驗證工程師年薪約介於新台幣240萬至290萬元，硬體測試工程師則約落在220萬至226萬元之間。雖然薪資水準略低於軟體職缺，但放眼台灣整體工程師市場，仍屬高薪區段。
Waymo官網也說明，符合資格的員工，除固定薪資外，尚有機會參與公司規畫的年度獎金、股權激勵計畫，以及完善的福利制度。
Waymo來自Google自動駕駛車計畫！美國5城市已上路
那麼，Waymo究竟是什麼樣的公司呢？Waymo起源於Google的自動駕駛車計畫，後續發展為專注於AI無人自動駕駛計程車服務的企業。
自2024年起，Waymo開始在美國洛杉磯進行試營運，並於2025年6月擴大服務範圍，車隊數量達500輛，營運面積超過311平方公里，目標在於透過自動駕駛技術提升交通安全性、便利性與運輸效率。
Waymo的核心技術，主要結合感應器、光達（LiDAR）、攝影機與AI人工智慧系統，讓無人駕駛車輛具備即時判斷路況與安全行駛的能力。官方數據顯示，Waymo每週可提供約25萬次付費自動駕駛計程車服務，載運量持續成長，並逐步朝向交通更繁忙、人口更密集的大城市拓展。
陳其邁去年3月就體驗過Waymo！真實心得曝：比人開得還好
而高雄市長陳其邁2025年3月帶領市府團隊前往美國西岸進行「高雄主權AI夥伴鏈結之旅」以及參訪輝達總部時，就曾體驗過Waymo AI無人自動駕駛計程車，深入了解相關技術與硬體應用。
陳其邁也表示，這項智慧交通技術已有具體實證案例，符合未來發展趨勢，市府將評估導入高雄大型活動或特定場域，作為新型交通運具的可行方案。