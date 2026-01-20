我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高爾宣和太太芮德透過IG報喜，迎接二寶報到。（圖／翻攝自芮德IG@redhung10）

饒舌歌手高爾宣與老婆芮德再傳喜訊！今（20）日高爾宣在IG限時動態上曬出藍色的寶寶腳印照，開心宣布兒子平安誕生。不過這場生產來得相當突然，高爾宣表示兒子是突如其來，而剛好遇到他必須外出工作，所幸有好友玖壹壹的健志與太太Mia即時神救援，協助將芮德送往醫院，讓這場驚喜順利落幕。高爾宣在IG限時動態中貼出兒子可愛的腳印照，寫下：「辛苦老婆，讚嘆老婆」，並標記了好友Mia與健志夫婦倆支援。不過應該是迎接新生命時太過激動，高爾宣在文中不小心將「突如其來」寫成了「突如起來」，隨後被老婆芮德轉發動態吐槽：「小媽說必須改錯字是『突如其來』！！！」還原生產當下的驚險過程，芮德透露兒子「高蛋白（米糕）」真的很會挑時間，偏偏選在爸爸正要出門工作的時候來個「出其不意」。當時她在家中突然落紅，情況緊急，好在有好友健志與 Mia 立刻趕來支援。芮德感激地表示：「超感謝建志、MIA（註生娘娘）在我突然落紅狀態下立馬支援載我來醫院 & 陪我。」在醫療團隊與好友的協助下，生產過程一切順利。芮德開心宣布：「高蛋白（米糕）誕生啦！」並特別感謝主治醫師與所有護理同仁的照顧。雖然高爾宣因工作行程一度不在身邊，但靠著「神隊友」們的實況轉播與協助，一家人順利迎接新成員的到來。