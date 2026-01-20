我是廣告 請繼續往下閱讀

▲炎亞綸（如圖）醞釀三年，帶著全新專輯《Ikigai》，將在高雄流行音樂中心舉辦同名演唱會。（圖／晴空鳥提供）

歷經3年的沉澱與籌備，炎亞綸終於帶著全新專輯《Ikigai》，今（20）日正式宣布將啟動同名巡迴演唱會，首站選定3月28日在高雄流行音樂中心海音館演出，門票將於24日下午 3 點在全台 7-11 ibon機台及網站正式開賣。將首站獻給高雄，對炎亞綸而言別具意義。他表示過去較少有機會在高雄舉辦大型個唱，這次能站上高流舞台讓他格外期待。為了回饋南部歌迷，他表示，將準備高雄專屬歌單，除了保證能聽到新歌首唱，更會在曲目安排上呈現過去與現在的連結。至於舞台設計是否會有特別嘉賓？他賣關子笑說：「這同樣留待當天揭曉！」並保證，會藏有只屬於現場的設計與彩蛋。談及耗時三年完成的專輯與巡演，炎亞綸表示，這是一個重新與觀眾對話的起點。他坦言在現今的時代背景下，製作一張完整的音樂專輯是件掙扎的事，內心理想往往與市場節奏有落差。但他認為現在站上舞台的時機剛剛好，不再是急著證明什麼，而是更清楚自己想透過音樂說什麼。目前的他正全力投入彩排，「只要準備到位，真正站上舞台時，其實就沒有什麼好擔心的。」除了演藝事業重新出發，炎亞綸的副業品牌「火火選物」也傳來好消息。旗下人氣商品「HOHOS 梨花酥」在 2026 年國際風味評鑑（International Taste Institute, ITI）中勇奪一顆星肯定。該評鑑被譽為「食品界米其林」，讓他相當振奮。