2025年外銷訂單7437.3億美元，創歷史新高，而台灣與美國上週底定15%不疊加關稅，對於2026年訂單金額是否帶來更多刺激。經濟部統計處表示，雖然台美關稅尚未簽訂，但預估今年AI蓬勃發展之下，再加上美國關稅確立，將讓傳產「絕地大反攻」，傳產有望在AI持續增長基礎再「錦上添花」。台灣上週拍板15%不疊加關稅，對於本來被課徵20%的傳統貨品注入新生，更彌補過去台灣與日本、韓國等國跟美國簽署關稅協議的差距，讓各國都可以拉到相同起跑點。經濟部統計處長黃偉傑說，關稅降到15%讓台灣與主要競爭國有相同立足點，更比中國更優惠，對於傳統貨品訂單是相當正向，但因為目前尚未正式簽署，因此尚無法看到對於訂單的挹注。而台灣去年在美國全年訂單金額2683.4億美元，創歷年同月新高，接單金額更是中國及香港地區的1.95倍。媒體詢問，如今台美關稅確定之後，是否會讓美國地區訂單有明顯增長？黃偉傑說，美國去年訂單主要都是來自直接受惠於AI的資通信產品及電子貨品，以及電機、機械業等周邊AI受惠，像是汽機車零配件表現就沒有那麼好，主要就是受到關稅及去化庫存，如果關稅底定，那麼汽車零組件回升速度可能加快，對於美國將屬於利多。