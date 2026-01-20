華語樂壇教父羅大佑宣佈重磅消息！他將於4月18日登上首屈一指的紐約卡內基音樂廳（Carnegie Hall），成為首位在此古典音樂聖地舉辦個人音樂會的華語流行歌手。為了這場名為《四季戀紅交響宴》的巡演，71歲的他有驚人毅力，每天練花很多時間鋼琴，把不會的段落練到會，也能從中感受到響板震動傳回腳底的物理快感，很有不服老的職人精神。他以「歐吉桑」形容自己，他說即使71歲，也要勇於嘗試新事物，找新素材和聲音。
中西合璧玩出新滋味 讚國樂器CP值高
這次巡演將於3月先在台中歌劇院、高雄衛武營開跑。羅大佑不甘於只做傳統的流行演唱會，他親自領軍16人編制的「春龍交響樂團」，大膽打破傳統，將搖滾樂的鼓與吉他，融合古典弦樂與國樂。
受訪時他像個挖到寶的孩子，興奮分享對國樂器的新發現，「原本是為了追求真實音響，後來發現笙、笛子太好用了，CP值超高，既能獨奏又能吹和弦。」此外，他也拒絕被定義為嚴肅的古典音樂研究家，他更享受這種東西方樂器撞擊出的新火花。
七大樂章串起百年記憶 自豪手掌像巴哈
《四季戀紅交響宴》由羅大佑親自鋪陳七個樂章段落，從韋瓦第的〈夏〉結合〈綠島小夜曲〉，到向老友黃霑致敬的〈滄海一聲笑〉，串起華語樂壇百年的記憶。聊到鋼琴演奏，他也不改頑童本色，自豪地伸出雙手對記者說：「你去查查巴哈（J.S.Bach）的手，我的手掌跟他很像。」雖然他自嘲手指不夠長，但其實他的手很能掌握琴鍵的音域，現場小試身手的他，完全地專注在音樂的世界裡，非常樂在其中。
看透流量焦慮 對愛女採佛系教育
面對現今AI與短影音主宰的流量世代，羅大佑表示：「流量是魔鬼，是不斷的刺激，但看完你留下了什麼？」有趣的是，儘管他追求能傳世百年的音樂，對自家14歲女兒卻採佛系教育。
他表示，女兒也愛看網路的短影片，但他不禁止，只要求女兒「看完要想一下看了什麼」。由於羅大佑當年放棄醫生走音樂的路，媒體詢問他是否希望女兒繼承衣缽玩音樂或是當醫生？他連忙搖頭：「千萬不要！她連自己最強的是什麼都還不知道，不能強迫她。」
《四季戀紅交響宴》音樂會將於3月7日、8日在台中國家歌劇院、4月3日、4日於高雄衛武營登場，隨後遠征美國洛杉磯、舊金山與紐約。即日起至1月27日止，購票享早鳥88折優惠，詳情請洽OPENTIX。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這次巡演將於3月先在台中歌劇院、高雄衛武營開跑。羅大佑不甘於只做傳統的流行演唱會，他親自領軍16人編制的「春龍交響樂團」，大膽打破傳統，將搖滾樂的鼓與吉他，融合古典弦樂與國樂。
受訪時他像個挖到寶的孩子，興奮分享對國樂器的新發現，「原本是為了追求真實音響，後來發現笙、笛子太好用了，CP值超高，既能獨奏又能吹和弦。」此外，他也拒絕被定義為嚴肅的古典音樂研究家，他更享受這種東西方樂器撞擊出的新火花。
七大樂章串起百年記憶 自豪手掌像巴哈
《四季戀紅交響宴》由羅大佑親自鋪陳七個樂章段落，從韋瓦第的〈夏〉結合〈綠島小夜曲〉，到向老友黃霑致敬的〈滄海一聲笑〉，串起華語樂壇百年的記憶。聊到鋼琴演奏，他也不改頑童本色，自豪地伸出雙手對記者說：「你去查查巴哈（J.S.Bach）的手，我的手掌跟他很像。」雖然他自嘲手指不夠長，但其實他的手很能掌握琴鍵的音域，現場小試身手的他，完全地專注在音樂的世界裡，非常樂在其中。
看透流量焦慮 對愛女採佛系教育
面對現今AI與短影音主宰的流量世代，羅大佑表示：「流量是魔鬼，是不斷的刺激，但看完你留下了什麼？」有趣的是，儘管他追求能傳世百年的音樂，對自家14歲女兒卻採佛系教育。
他表示，女兒也愛看網路的短影片，但他不禁止，只要求女兒「看完要想一下看了什麼」。由於羅大佑當年放棄醫生走音樂的路，媒體詢問他是否希望女兒繼承衣缽玩音樂或是當醫生？他連忙搖頭：「千萬不要！她連自己最強的是什麼都還不知道，不能強迫她。」
《四季戀紅交響宴》音樂會將於3月7日、8日在台中國家歌劇院、4月3日、4日於高雄衛武營登場，隨後遠征美國洛杉磯、舊金山與紐約。即日起至1月27日止，購票享早鳥88折優惠，詳情請洽OPENTIX。