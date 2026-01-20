我是廣告 請繼續往下閱讀

知名樂團告五人與相信音樂低調送暖。為協助日前受洪災重創的花蓮國立光復商工，雙方聯手捐贈新台幣225萬元，全數投入校園災後重建及學生生活補助，期盼以實際行動幫助偏鄉學子度過難關，讓受災校園早日恢復往日生機。花蓮中區重要的教育搖籃國立光復商工，於2025年9月23日遭遇馬太鞍溪洪災，災情不僅導致校舍與教學設備受損，更嚴重衝擊了許多學生的家庭經濟狀況。校長陳德明表示，災後初期，學生連最基本的餐費與生活支出都成問題，所幸仰賴社會各界善心人士的及時雨，才能勉強維持學習節奏。在重建的關鍵時刻，相信音樂與旗下超人氣樂團告五人得知校方困境後，第一時間伸出援手。其中，相信音樂捐贈新台幣150萬元，告五人則捐贈新臺幣75萬元，合計225萬元的善款將「專款專用」。校方表示，這筆款項將用於四大面向，包括學生安心就學補助、每日三餐費用支應、校園環境重建以及校務長遠發展經費。對來自演藝圈的愛心，校長陳德明表達深切感謝。他強調，在師生面對災後復原的艱難時刻，相信音樂與告五人的慷慨解囊，修復了受損的硬體設施，更在心理上給予全校師生巨大的支持。這股溫暖的力量將化作堅強後盾，帶領光復商工順利挺過洪災考驗，讓孩子們能安心重返校園。