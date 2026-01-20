我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鼓鼓（左）特別飛到上海，擔任蕭秉治（右）演唱會來賓，還起鬨敲碗要他跳吳建豪的奪命三搖，把蕭秉治變唱跳歌手。（圖／相信音樂提供）

有「金曲製造機」封號的歌手蕭秉治帶著《活著Alive》演唱會唱進上海與南京，迎來生涯首度上海完售佳績。演出現場來賓鼓鼓（呂思緯）與丁噹輪番上陣，硬逼平常少跳舞的他扭腰擺臀，還要挑戰F4吳建豪最近爆紅的「奪命三搖」，很有唱跳歌手的感覺。不過，看到丁噹火辣穿著加上魔鬼舞步，讓蕭秉治崩潰求饒：「下次我要慎選來賓。」蕭秉治一開場看著上海滿場歌迷，他表示這是人生第一次在上海完售，希望能跟歌迷一起拍MV留念。沒想到嘉賓鼓鼓聽了立刻導演魂上身，唱完〈天機〉後直接拿出手機，笑說：「我現在就幫你拍。」為了增加畫面看頭，戴著兔子帽的鼓鼓力拱蕭秉治挑戰近期在《恆星之城》演唱會爆紅的「奪命三搖」。在全場起鬨下，蕭秉治只好硬著頭皮跟著扭動腰臀，難得的「動感」畫面讓全場嗨翻。結束上海場後，蕭秉治馬不停蹄轉戰南京，這次換師姐丁噹擔任嘉賓。丁噹身穿一襲性感戰袍登場，讓個性害羞的蕭秉治瞬間不知所措，直呼：「我都不敢看妳脖子以下了！」除了接力逼跳「奪命三搖」，兩人也合唱經典曲〈冷血動物〉及新歌〈最痛的遺憾〉。丁噹彩排時就大讚師弟太會寫，更幽默討債：「這首歌紅的話，版稅下來記得請吃飯！」