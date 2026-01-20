我是廣告 請繼續往下閱讀

📌強行退學綁人 房間、浴室成牢籠

📌一天僅供兩餐 逼迫「減肥」致重度營養不良

📌全家知情卻放任 二女兒食物最少

📌未求救放任惡化 屍臭才曝光命案

檢方起訴 法院裁定續押

台中市2025年9月發生一起震驚社會的囚禁虐死案件，一名詹姓女子涉嫌將年僅21歲的二女兒陳女長期囚禁逾900天，並嚴格限制飲食，最終導致陳女因長期營養不良引發多重器官衰竭死亡。檢方近日偵結，依拘禁致死等罪嫌將詹女起訴。根據檢警調查，詹女與丈夫及大女兒生活表面正常，但從2023年1月起，詹女強行替陳女辦理退學，並將她關在房間內，還以電線綁住門鎖，另一端固定於樓梯欄杆，導致陳女無法自行脫困。之後又要求陳女長時間待在浴室裡生活，再以電線固定門鎖，鑰匙全程由詹女隨身攜帶，僅她能自由進出。這一囚禁時間長達2年7個月，大約900多天。這段期間詹女僅准許陳女讀書與運動，並以「減肥」為由嚴格控制飲食，每日僅提供兩餐且份量明顯不足。陳女原本體重約40多公斤，屬正常範圍，卻被迫減重，最終瘦至僅剩30公斤，出現嚴重營養不良狀況。根據台灣衛生福利部國健署的生長曲線，30 公斤大約是9歲至10歲男童或女童的平均標準體重。檢警進一步查出，詹女的丈夫與大女兒均知情陳女被限制在浴室內生活，但家中其他成員飲食一切正常。詹女僅將飯菜分裝成極少份量，放置在浴室門口供二女兒食用，長期飲食不足成為致命關鍵。直到2025年9月21日上午，詹女將兩包菜粥放在浴室門口，敲門未獲回應，卻未立即查看女兒狀況，也未撥打119求助，之後數日未再進入浴室。直到9月25日凌晨，疑因無法忍受屍臭，詹女才解開綁線將遺體搬出並清理現場，丈夫陳男發現異狀後報警，案件才曝光。檢方認定，詹女涉犯《刑法》第302條私行拘禁7日以上並施以凌虐致死罪，以及家庭暴力防治法相關罪嫌；陳男則涉犯幫助加重私行拘禁及家庭暴力罪。全案偵結起訴，法院已裁定兩人續押，後續將由司法機關依法審理。