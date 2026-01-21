我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕾菈（左）離婚後與瘋男晨灰（右）互動熱絡，甚至被發現她早在去年宣布離婚前，就與晨灰進出同棟華廈。（圖／瘋男晨灰YouTube）

▲柳柳身邊出現BMW男護花，還進出她香閨，近日也傳出與小龍女解約的風聲。（圖／柳柳IG@yuxyndi）

▲蔡尚樺（右1）連3年主持華碩尾牙，在後台還與表演嘉賓動力火車（左2、3）合照。（圖／蔡尚樺臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（21）日的娛樂新聞重點搶先看，YouTuber蕾菈被抓包早在宣布離婚第2任丈夫湯宇前，就與另一名網紅「瘋男」晨灰進出同一棟華廈，關係似乎不單純。味全龍啦啦隊小龍女柳柳也被拍到有新歡，一名駕駛BMW的男子溫馨接送還進出女神香閨。女星蔡尚樺連續3年主持華碩尾牙，曝光華碩豪邁手筆，發出9千萬獎金，抽獎8台豪車。蕾菈去年宣布結束與DJ老公湯宇的3年婚姻，近日與「瘋男」晨灰互動親密。據《CTWANT》報導，蕾菈早在公開離婚前，就被直擊深夜未回新北住處，而是進入大安區某華廈；而晨灰近期也被拍到頻繁出入同棟建築，甚至與蕾菈當時進出的樓層一致，疑似已展開同居或密會生活。儘管蕾菈多次在片中稱晨灰為「假男友」，兩人還被網友抓包配戴同款唇環，但她始終以「好友」相稱，針對同居疑雲，蕾菈方面尚未回應。職籃台新戰神、職棒味全龍啦啦隊小龍女柳柳去年底才被抹黑當小三，與已婚的甲山林集團富二代祝藝曖昧，澄清完緋聞後，據《鏡週刊》報導，柳柳如今身邊出現新歡。一名駕駛BMW的男子兩度被拍到接送柳柳返回住處，甚至也隨著柳柳進入香閨獨處4小時，可見關係不單純。而她近來也疑似和味全龍解約，似乎有意想轉往韓國發展。蔡尚樺連續3年擔綱華碩尾牙主持，日前她更在社群發文，驚嘆華碩的大手筆獎金與獎品，直呼：「別人的公司永遠不會讓人失望，今年尾牙我看到發最多獎金的就是華碩！總獎金居然就發了快9千萬，除了狂抽8台轎車」，還人人有獎，所有員工普發1萬，讓蔡尚樺羨慕。除此之外，華碩的表演陣容除了有天生歌姬A-Lin，還有動力火車帶動全場大合唱，氣氛相當熱絡。