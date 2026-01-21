我是廣告 請繼續往下閱讀

由全美棒球記者協會（BBWAA）票選的MLB大聯盟名人堂，今（21）日公布2026年票選結果，12度入選MLB明星賽、並曾在2013年短暫加盟中職義大犀牛的傳奇名將曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez），僅獲得38.8％得票率，連續第10年未達75％入選門檻，確定終生無緣名人堂。曼尼MLB生涯自1993年開始，前8年效力守護者前身印地安人，入選過1次明星賽，轉戰紅襪後迎來生涯巔峰，2004年、2007年兩度幫助紅襪奪得世界大賽冠軍，但自2008年後成績雪崩式下滑，還兩度被驗到禁藥遭禁賽，包含2009年效力道奇時的50場禁賽，以及2011年投身光芒，再度未通過藥檢，累犯遭禁賽多達100場，曼尼也因而宣告退休。曼尼19年大聯盟生涯中，累積打擊率3成12、上壘率4成11、長打率5成85，打出555轟、1831分打點，生涯12度入選明星賽、全壘王王、打點王與打擊王各1座，還有世界大賽MVP加持，但因禁藥風波，最終被擋在名人堂之外。值得注意的是，曼尼從MLB退休後，曾在2013年以41歲高齡加盟中職義大犀牛，作為史上最大咖洋砲，當時全台掀起「曼尼旋風」，帶動中職票房，但最終僅待半季就閃人，留下49場出賽、3成52打擊率、8轟與43分打點、OPS+173的恐怖成績。