我是廣告 請繼續往下閱讀

全美棒球記者協會（BBWAA）於美國時間20日（台灣時間21日）正式公布2026年美國棒球名人堂投票結果。兩位昔日叱吒風雲的頂尖中外野手——卡洛斯貝爾川（Carlos Beltran）與安卓瓊斯（Andruw Jones），雙雙跨越75%的得票率門檻，正式進入棒球聖殿。這是貝爾川第4年獲得候選資格，去年他以70.3%的得票率擦身而過，今年則獲得84.2%的高支持率。貝爾川在20年的大聯盟生涯中，曾效力過大都會、洋基及太空人等隊，累積2725支安打、435支全壘打、1587分打點與312次盜壘。在大聯盟歷史上，僅有貝爾川、梅斯（Willie Mays）、邦茲（Barry Bonds）、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與道森（Andre Dawson）這5位球員能達成「500支二壘安打、400支全壘打、300次盜壘」的壯舉，足見其全能的統治力。對亞洲球迷而言，安卓瓊斯同樣廣為人知，他曾於職業生涯末期轉戰日本職棒東北樂天金鷲隊，並帶領球隊奪冠。他在大聯盟17個賽季中，累積1933支安打、434支全壘打與1289分打點。瓊斯最引以為傲的是他的防守功力，曾在1998年至2007年達成金手套獎10連霸。雖然他在前幾年的得票過程較為緩慢，但在第9次挑戰中，終於獲得78.4%的選票肯定，如願入選名人堂。在其他候選人方面，阿特利（Chase Utley）得票率從39.8%大幅攀升至59.1%，派提特（Andy Pettitte）也上升到48.5%，「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）則衝上46.1%，為未來入選奠定基礎。然而，曼尼·拉米瑞茲（Manny Ramirez）在第10年的最後機會中僅獲得38.8%的票數，正式喪失記者投票入選名人堂的資格。首年獲選者中，僅有哈梅爾斯（Cole Hamels）以23.8%通過5%的續留門檻。明年的候選名單將迎來名捕波西（Buster Posey）與左投萊斯特（Jon Lester）；而在2028年更將出現703轟傳奇普侯斯（Albert Pujols）與鐵捕莫里納（Yadier Molina），預計將再度掀起名人堂熱潮。