▲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）2023年率領湖人奪冠，但該年季後賽卻一輪遊。（圖／美聯社／達志影像）

NBA上半季東區王者紐約尼克，今年12月16日豪奪NBA盃冠軍，但進入2026年後，近11戰苦吞9敗，排名下滑至東區第三，疑似陷入「NBA盃魔咒」。NBA盃自2023年創辦以來，前2支奪冠球隊下場都很慘，包含2023年洛杉磯湖人、2024年密爾瓦基公鹿，最終雖都闖進季後賽，但全都一輪遊且慘敗收場。尼克昨日在主場以97：114慘敗給獨行俠，戰績來到25勝18敗，進入2026年前，尼克曾站上東區第一，23勝9敗成績也相當優異，還在NBA盃冠軍擊敗馬刺獲得冠軍，但在主力皆健康情況下，2026年卻突然陷入低潮，近11場輸了9場，期間進攻效率跌至聯盟倒數第5。2023年首屆NBA盃由湖人在決賽擊敗溜馬奪冠，結果回到例行賽後主力先後受傷，戰績持續下滑，好不容易打進季後賽，又遭遇天敵金塊，最終遭4：1雪虐出局。2024年NBA盃冠軍則由公鹿拿下，以高順位種子闖進季後賽，首輪遭遇溜馬，卻慘遭4：1爆冷擊敗，期間「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）還在場上情緒失控。實際上，NBA盃自創辦以來收獲不少好評，將戰場轉移至拉斯維加斯，在漫長例行賽中添增更多看點，根據EPSN報導，NBA盃8強收視率，比例行賽高出47%，且奪冠球隊每人可以獲得53萬933美元獎金（約合新台幣1679萬），讓球員甘願賣力拚戰。