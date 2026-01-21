我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江振誠確定將回歸新加坡，主理新加坡萊佛士酒店最新標誌性餐廳「1887 by André」。（圖／「1887 by André」提供 www.raffles.com/singapore/dining/1887-by-andre）

不僅是米其林二星主廚 更被讚譽「印度洋上最偉大的廚師」

以獨有八角哲學享譽全球 台灣餐廳「RAW」2024年底熄燈轉型

江振誠：「新加坡是我成長為一名主廚的地方」

▲1887 by André 宣布將以「taste of time」為主題，呈現一場跨越時代的美食饗宴。（圖／「1887 by André」提供 www.raffles.com/singapore/dining/1887-by-andre）

嶄新形式保留並重現昔日元素 有珍藏銀器系列包含餐車

▲包括二戰期間曾被埋藏於飯店園區、戰後重見天日的傳奇銀製餐車等，都將在「1887 by André」看見。（圖／「1887 by André」提供 www.raffles.com/singapore/dining/1887-by-andre）

餐點將以單點為主 兼有經典套餐

