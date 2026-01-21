新加坡萊佛士酒店宣布，由享譽國際的名廚—江振誠（André Chiang）領軍打造的最新標誌性餐廳「1887 by André」，將於 2026 年 3 月 31 日 正式開幕，即日起開放訂位。新加坡萊佛士酒店表示，1887 by André 將以法式料理技法致敬經典菜餚，菜色提供將以單點為主，兼有經典套餐。
新加坡萊佛士酒店提到，1887 by André 的揭幕，象徵著江振誠主廚「回娘家」，並以餐廳主理人的身分重返獅城。
不僅是米其林二星主廚 更被讚譽「印度洋上最偉大的廚師」
台灣人熟知的名廚江振誠多年來活躍於國際頂尖舞台，20歲時已是五星飯店餐廳的副主廚、25歲是法國米其林三星餐廳執行主廚，曾憑藉其在新加坡創立的餐廳 Restaurant André獲得米其林兩星，還曾被美國《時代》雜誌兩度讚譽是「印度洋上最偉大的廚師」，更是多年獲得米其林二星肯定，也曾獲亞洲50大餐廳「終身成就獎」。
以獨有八角哲學享譽全球 台灣餐廳「RAW」2024年底熄燈轉型
江振誠更以其開創性的「Octaphilosophy 八角哲學」享譽全球，在台灣開設的餐廳「RAW」是一位難求的熱門餐廳，多年獲米其林二星肯定，但是於前（2024）年底正式熄燈，當時他定位閉店後RAW將轉成為培養餐飲人的學校。
江振誠：「新加坡是我成長為一名主廚的地方」
針對主理1887 by André ，江振誠主廚表示：「重返新加坡，對我而言有著非常深遠的意義，這裡是我成長為一名主廚的地方，是我找到歸屬、形塑料理理念的起點。選擇回到這座城市，原因其實很單純，我希望再次為新加坡打造一間具代表性的餐廳。1887 by André 是我獻給新加坡萊佛士酒店以及這座城市的一封情書，藉此向深刻影響著我、如萬花筒般交織的文化樣貌與多元精神致敬。透過這間餐廳，我希望將歷經時間考驗的風味、故事與料理工藝，自信地呈現給全世界。」
1887 by André 將以「taste of time」為主題，從形塑新加坡萊佛士酒店與這座城市的重要時刻、風味記憶與歷史年代汲取靈感，呈現一場跨越時代的美食饗宴。菜單靈感汲取自這座城市層層交織的歷史底蘊、多元文化，以及持續演進的當代創新。江振誠主廚將以創意巧思重新演繹這份經典，結合在地採集與培育的食材，詮釋新加坡豐富多元的風味樣貌。
嶄新形式保留並重現昔日元素 有珍藏銀器系列包含餐車
新加坡萊佛士酒店也強調，餐廳亦以嶄新形式保留並重現昔日元素，例如新加坡萊佛士酒店珍藏的銀器系列，包括二戰期間曾被埋藏於飯店園區、戰後重見天日的傳奇銀製餐車等。
餐點將以單點為主 兼有經典套餐
「1887 by André」表示，正式菜單菜色目前還未公布，但是菜色預計將以單點形式呈現，並提供經典套餐選擇，透過料理訴說關於土地、人文與時代的故事；同時搭配精心策劃的飲品選項，匯集世界古今的經典風味，並推出以南洋風味為靈感的客製化無酒精飲品，為整體用餐體驗增添層次與深度。更多細節將於餐廳正式開幕前陸續公開。即日起開放訂位，可透過1887 by André官網預訂。
▪️1887 by André 餐廳資訊
地址：1 Beach Road, Singapore 189673
座位數：42 席
營業時間：週二至週六（週日及週一公休）
午餐時段：11:30–13:30（最後入座）
晚餐時段：18:00–20:00（最後入座）
訂位與洽詢：如欲洽詢新加坡萊佛士酒店之餐飲體驗或訂位事宜，歡迎致電 +65 6412 1816，或來信至 singapore@raffles.com。
訂位平台：可透過1887 by André官網預訂
米其林三星「頤宮」受老協珍邀請聯名 推福州鮑魚佛跳牆
至於台灣米其林三星餐廳「頤宮」，則是受老協珍邀請，聯名推出「福州鮑魚佛跳牆」，嚴選八顆五頭鮑與北海道干貝等用料，循古法以老母雞、金華火腿與干貝熬八小時淬鍊黃金頂湯。當初創下開賣兩周即熱銷破百組紀錄，今年聯名再度回歸，售價1萬800元，持續搶攻高端年菜市場。另外也有兩款例湯，售價1980元。
資訊來源：1887 by André、老協珍
