▲王心凌（如圖）2022年在綜藝節目《乘風破浪的姐姐》以一曲〈愛你〉重新爆紅，炸出許多「王心凌男孩」模仿她跳舞。（圖／王心凌微博）





甜蜜教主王心凌近年憑藉回憶殺歌曲〈愛你〉重新爆紅，喚醒一代人的青春，還創造驚人的經濟奇蹟。她驚人的商業價值在短短數年間直線飆升，單季代言費用從新台幣438萬元暴漲至超過1300萬元，翻了將近3倍。此外，她強大的票房號召力，也直接助攻演唱會主辦方之一寬魚國際的業績，根據寬魚國際8月初公布的營收，在2025年7月營收為1.32億元，年增長率高達1,663.93%，2025年7月營收成長幅度大，主要來源是王心凌在中國舉辦演唱會，顯見王心凌巨大的市場影響力。王心凌的翻紅始於2022年綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，一首2004年的經典神曲〈愛你〉重新爆紅，30歲至40歲社會人士男子，開始接力拍攝影片唱跳王心凌的〈愛你〉，陽剛男子唱跳甜美可愛歌舞，反差超大，他們在洗車的時候跳、曬衣服時跳、洗頭時跳、在自家客廳跳，而且動作到位，完全不馬虎。為此，他們也被稱作是「王心凌男孩」，變成一股現象級風潮。這群「男孩」都是聽著王心凌歌曲成長的男粉絲，現在已是社會上的中堅力量，有強大的經濟購買力與行動力。他們在網路上發起「你一票我一票，心凌80還能跳」，以實際行動為偶像應援。更令人驚豔的是，王心凌多年來凍齡的甜美形象，使她成為一個穩固的青春符號，讓觀眾看到她就彷彿回到純真美好的年代。她自己也曾說過，就算80歲了，依舊不會改變甜心形象，會變身「甜心奶奶」。在完成華人地區67場爆滿的巡迴演出後，王心凌的事業版圖將進一步擴大至北美。《Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會》已在2025年11月進軍美國，分別於11月22日在舊金山灣區的 OAKLAND ARENA，以及11月28日在紐約的 The Theater at Madison Square Garden完成演出。這兩場演出地點皆為當地指標性的音樂殿堂，對於王心凌而言更是意義非凡。早在2006年，她曾前往紐約遊學充電，汲取音樂養分；如今時隔多年，她帶著屬於自己的音樂作品與世界級舞台，重返這座城市，完成一場華麗的跨越。而本週末，她將帶著喜悅的心情，重返小巨蛋演出最終場。