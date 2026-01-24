我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雨琦（如圖）學生時期因為喜歡SUPER JUNIOR，所以有了要當明星的夢。（圖／記者張一笙攝）

在台灣擁有超高人氣的韓國女團i-dle將於3月7日到台北大巨蛋舉辦演唱會，門票今（24）日正式開賣，開買門票之前《NOWNEWS今日新聞》帶您認識這組超實力女團！成員雨琦是SUPER JUNIOR厲旭的忠實粉絲，因此她跑去韓國SM娛樂參加練習生試鏡，沒想到CUBE老闆的一句話，居然讓她馬上跳槽。i-dle的中國成員雨琦（宋雨琦）在出道之前其實是北京升學名校的學生，熱愛K-Pop音樂的她國中就加入了熱舞社，學習了許多K-Pop流行舞蹈。在眾多團體中，雨琦的偶像是韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ），尤其是成員厲旭，他動人的聲音在雨琦的學生時期中給予了許多陪伴。在K-Pop音樂耳濡目染之下，雨琦開始有了成員舞台上明星的想法，因此她參加了SM經紀公司的練習生徵選，甚至進階到了第四關面試，不過當時她也同時通過了CUBE娛樂的徵選，在面對人生重大抉擇時，CUBE娛樂告訴雨琦：「如果現在簽約，明年就可以出道。」這等好康直接打動了雨琦，因此她決定加盟CUBE，並在練習了2年後的2018年，正式以(G)I-DLE（現名i-dle）成員身分出道，並且憑藉有趣的個人特質成為了家喻戶曉的知名偶像。成功出道後，雨琦也沒有放過任何追星機會，不僅登上《SUPER TV》跟SJ成員比賽隨機舞蹈，還多次跟自己的本命厲旭互動，不僅SOLO活動時收到了來自偶像的應援咖啡車，甚至被偶像本人邀請到婚禮上唱祝歌，只可惜當天雨琦有其他行程無緣參加。成功從懷抱夢想的少女到變成大明星追星成功，雨琦也被許多粉絲直呼是「追星教科書！」這位追星超成功的美女雨琦，將於3月7日和成員一起來到台北大巨蛋開唱，這次演出也被視為是台灣成員舒華衣錦還鄉的精彩瞬間，演唱會門票將於今日起分階段開賣，第一階段為「1月24日18：00至22：00，官方會員優先購」、第二階段為「2月1日10：00至13：59，國泰CUBE卡友購票」、第三階段為「2月1日14：30，KKTIX全面啟售」，有興趣的NEVERLAND（粉絲名）千萬別錯過i-dle大巨蛋首秀的美好機會。