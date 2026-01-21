我是廣告 請繼續往下閱讀

▲侯佩岑（左）近日PO出最新照片與影片，竟被說撞臉宋慧喬（右）。（圖／微博@侯佩岑、宋慧喬IG@kyo1122）

48歲女星侯佩岑近年將演藝事業重心轉移到中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）再度迎來事業高峰。而近日，她在社群PO出一段照片及影片，透露是化妝老師幫她拍的，但不料卻被粉絲質疑她修修臉，變得跟以前差很多，還有人認為她撞臉宋慧喬、溫嵐、伊能靜等其他女星，直呼「完全認不出」。侯佩岑近日發出照片及影片向粉絲問候，「新的一年新的啟程，有聽大家的話，多多出來工作」，並透露是化妝老師幫她拍的影片。而影片中，只見侯佩岑長髮飄逸，瀏海略為旁分，對著前方擺出多個姿勢，精緻美貌火速引發熱議。但不料有許多網友認為侯佩岑長得跟以前不一樣，點出她疑似填了鼻基底、法令紋，連蘋果肌都變飽滿，並指出她似乎是剛填充完，還不自然。侯佩岑升級的美貌，被認為撞臉宋慧喬、溫嵐、伊能靜等其他女星，網友直言「變得跟誰都像一點了，沒有辨識度」、「真的一點都認不出來」、「雖然還是美，但變得很大眾，沒有特色了」等。侯佩岑在去年以47歲高齡參加中國超人氣選秀節目《乘風2025》（浪姐6），憑著驚人毅力與多變舞台表現，最終成功突圍成團出道，迎來事業第二春。之後她更跨足喜劇領域，受邀擔任《喜劇之王單口季》的飛行導師，以犀利又不失優雅的幽默感打破過往「甜心主播」的框架，展現出知性之外的諧星潛力。私生活方面，侯佩岑與黃伯俊結婚至今已邁入第15年，兩人的婚姻生活低調穩固且相互支持。儘管過去曾因社群平台的感性發文一度引發婚變猜測，但她隨即以「整理衣櫥的斷捨離」幽默澄清，並坦言婚姻中難免有磨合與新狀況，關鍵在於大智慧的溝通。近年她將事業重心移往大陸，黃伯俊不僅給予充分的空間讓她追求演藝夢想，更以「鬆弛感」成為她最強大的心理後盾，展現出老夫老妻踏實且平淡的幸福。