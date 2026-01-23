我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王心凌今（23）日登小巨蛋開唱。有粉絲發起自製票夾供下載列印，共有4款可收藏。（圖／翻攝自WithCyndi王心凌陪伴站臉書）

甜心教主王心凌《SUGAR HIGH 2.0》世界巡迴演唱會最終場今（23）日在台北小巨蛋登場！有熱情的粉絲特別發起「自製票夾」應援活動，設計了包含全新「糖果工廠版」在內的4款夢幻票夾，並公開超詳細的超商列印攻略一次看，號召全台粉絲在進場前先幫門票穿新衣，一起在小巨蛋留下最美回憶。為了迎接這場巡演的畢業典禮，由粉絲經營的「WithCyndi王心凌陪伴站」臉書發起應援自製票夾，款式有2024年備受好評的兩款經典票夾強勢回歸，還有呼應本次演唱會主題，全新設計了華麗的「糖果工廠版」以及充滿童趣的「怪可愛獸版」。精美的設計能妥善保護珍貴的實體門票，高顏值的造型更適合歌迷在演唱會現場拍照打卡，成為社群洗版利器。想要入手這款限量應援物的歌迷，即日起至2026年1月31日止，皆可至全台7-11 ibon或全家 FamiPort機台列印。主辦粉絲特別提醒，列印前請務必向店員確認機台是否有特殊用紙，以確保成品精美度。值得注意的是，7-11 ibon 支援雙面列印（每份約$30），而全家FamiPort僅支援單面列印（每份約$15）。列印完成後，只需準備剪刀、美工刀及雙面膠進行簡易DIY加工，即可獲得專屬票夾。粉絲團也號召大家製作完成後，別忘了在IG限時動態標記王心凌（@cyndiloves2sing、 @withcyndi ），將愛傳達給偶像。