我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝忻（如圖）近年投入國際志工行列、頻繁走訪各國，生活看似充實，卻伴隨著不少未知風險。（圖／年代提供）

女星謝忻熱衷運動，近日登上《聚焦2.0》罕見坦言健康亮紅燈，她透露一年前無預警出現厭食症狀，幾乎什麼都吃不下，連喝水都會嘔吐，短短三個禮拜就暴瘦6公斤。謝忻還提到晚上也不敢關門「怕死在房間裡」，跑遍多家醫院始終查不出原因，令她相當懊惱。謝忻不僅什麼都吃不下，連最愛的拉麵，如今光是聞味道都無法感受，彷彿有東西卡在胃裡無法消化，無法平躺睡覺，讓她相當崩潰。而謝忻近年投入國際志工行列、頻繁走訪各國，生活看似充實，卻伴隨著不少未知風險。她回憶曾在柬埔寨服務時，因當地衛生條件惡劣，她僅吃了一口與當地孩童分食的麵包，返程後便開始發燒、上吐下瀉，連帶著室友被傳染。緊急就醫後，謝忻更遇上烏龍事件，點滴上竟掛著他人的名字，向護理人員反應，對方見怪不怪的態度，嚇得她當場拔針、連夜返台，最終確診為阿米巴痢疾。除此之外，謝忻分享雖平時有運動習慣，不過有次登上海拔4,000多公尺的科爾卡峽谷仍遇上驚險經歷。謝忻表示平時熱衷運動，再加上事前已服用高山症藥物，因此信心滿滿連氧氣瓶都未準備。不料見到老鷹的她，當下過於興奮，一時忽略情緒起伏是高海拔大忌，高山症症狀在短短12小時內迅速蔓延全身並呼吸困難，心臟痛得像被人緊緊抓住，所幸同行友人察覺她臉色鐵青，立刻遞上急性高山症藥物才得以緩解。