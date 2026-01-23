我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年菜大戰開打！樂天市場鎖定小資族，推出印有馬年限定圖騰的禮盒及高CP值功夫菜，搶攻春節商機。（圖／樂天市場提供）

Yahoo購物：老協珍蟬聯王者，佛跳牆霸榜抽iPhone 17

▲Yahoo購物年度熱銷年菜，由老協珍、紅豆食府和呷七碗拿下年菜組合Top3，單品菜則由佛跳牆穩坐團圓飯桌「硬菜之王」。（圖／Yahoo購物提供）

樂天市場：百元高CP值年菜首選，滿額免運最划算

▲大成2026年菜樂天獨享買1送2組，內含滋補的淮山烏骨雞等料理，特價僅1088元 。（圖／樂天市場提供）

博客來：開運年菜吃金幣，滿額豪抽黃金金片

▲除推薦象徵高升的「錦霞樓年菜3件組」特價3498元外 ，博客來更主打「買年菜、抽黃金」 。（圖／博客來提供）

農曆春節倒數，2026年菜推薦大戰白熱化！Google Trends數據顯示，今年消費需求呈「M型化」：迪化街名店「老協珍」與「佛跳牆」買氣不墜，而「百元年菜」搜尋量竟暴增450%，顯見民眾渴望極致性價比。為此，Yahoo購物、樂天市場與博客來祭出買一送二高CP值年菜、抽iPhone 17與黃金金片等豪禮，全面搶攻馬年商機。• 主打特色：名店排場、大家族首選• 熱銷關鍵：老協珍、佛跳牆• 最強優惠：抽 iPhone 17、萬元金豆• 推薦商品：老協珍經典年菜6件組 ($3609)• 主打特色：高CP值年菜、小家庭• 熱銷關鍵：買1送2、百元價位• 最強優惠：滿$299超取免運、10%回饋• 推薦商品：大成食品年菜買1送2組 ($1088)• 主打特色：開運招財、送禮• 熱銷關鍵：黃金月、抽金片• 最強優惠：抽黃金金片、滿萬送千• 推薦商品：錦霞樓年菜3件組 ($3498)若重視排場與口碑，Yahoo購物榜單最具指標性。。單品方面，，包含老協珍、青葉臺菜與呷七碗均上榜 。Yahoo購物優惠火力全開，年菜5折起 。選購快速到貨商品隨包裹贈送限量刮刮樂，有機會刮中iPhone 17、Marshall藍牙喇叭等大獎，登記再抽萬元金豆 。針對搜尋「百元」、「省錢」的小資族，樂天市場主打「小組數」與「簡單加熱」功夫菜。最受矚目的高CP值年菜，首推與，完美呼應百元年菜的熱搜趨勢 。此外，樂天市場祭出免運優惠，。透過APP下單天天享10%點數回饋，金價創新高帶動「黃金」熱度，博客來推出「黃金月」鎖定求好運的消費者 。除推薦象徵高升的外 ，更主打「」 。即日起。更吸睛的是「滿額抽黃金」，，讓民眾除夕圍爐博個好彩頭 。