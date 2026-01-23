農曆春節倒數，2026年菜推薦大戰白熱化！Google Trends數據顯示，今年消費需求呈「M型化」：迪化街名店「老協珍」與「佛跳牆」買氣不墜，而「百元年菜」搜尋量竟暴增450%，顯見民眾渴望極致性價比。為此，Yahoo購物、樂天市場與博客來祭出買一送二高CP值年菜、抽iPhone 17與黃金金片等豪禮，全面搶攻馬年商機。
3大電商馬年優惠重點速看
🟡 Yahoo 購物
• 主打特色：名店排場、大家族首選
• 熱銷關鍵：老協珍、佛跳牆
• 最強優惠：抽 iPhone 17、萬元金豆
• 推薦商品：老協珍經典年菜6件組 ($3609)
🟡 樂天市場
• 主打特色：高CP值年菜、小家庭
• 熱銷關鍵：買1送2、百元價位
• 最強優惠：滿$299超取免運、10%回饋
• 推薦商品：大成食品年菜買1送2組 ($1088)
🟡 博客來
• 主打特色：開運招財、送禮
• 熱銷關鍵：黃金月、抽金片
• 最強優惠：抽黃金金片、滿萬送千
• 推薦商品：錦霞樓年菜3件組 ($3498)
Yahoo購物：老協珍蟬聯王者，佛跳牆霸榜抽iPhone 17
若重視排場與口碑，Yahoo購物榜單最具指標性。80年老店「老協珍」以穩定品質蟬聯年菜組合熱銷冠軍 。單品方面，「佛跳牆」穩坐C位，在熱銷前五名中強占三席，包含老協珍、青葉臺菜與呷七碗均上榜 。
Yahoo購物優惠火力全開，年菜5折起 。選購快速到貨商品隨包裹贈送限量刮刮樂，有機會刮中iPhone 17、Marshall藍牙喇叭等大獎，登記再抽萬元金豆 。推薦必買「老協珍經典年菜6件組」，1月31日前特價3609元，是大家族首選 。
樂天市場：百元高CP值年菜首選，滿額免運最划算
針對搜尋「百元」、「省錢」的小資族，樂天市場主打「小組數」與「簡單加熱」功夫菜。最受矚目的高CP值年菜，首推與大成食品獨家合作的「2026年菜組合買1送2件組」，內含滋補的淮山烏骨雞等料理，特價僅1088元 。換算下來單品僅三百多元，完美呼應百元年菜的熱搜趨勢 。
此外，樂天市場祭出免運優惠，1月31日前單筆消費滿299元並選7-11取貨，即享0元免運 。透過APP下單天天享10%點數回饋，週三美食日下單最高更享19%回饋 。
博客來：開運年菜吃金幣，滿額豪抽黃金金片
金價創新高帶動「黃金」熱度，博客來推出「黃金月」鎖定求好運的消費者 。除推薦象徵高升的「錦霞樓年菜3件組」（特價3498元）外 ，更主打「買年菜、抽黃金」 。
即日起至1月31日，博客來推出「滿萬送千」登記送限量1000元E-Coupon 。更吸睛的是「滿額抽黃金」，累積兩筆千元訂單，就有機會抽中限量「黃金金片」，讓民眾除夕圍爐博個好彩頭 。
