農曆春節倒數，2026年菜推薦大戰白熱化！Google Trends數據顯示，今年消費需求呈「M型化」：迪化街名店「老協珍」與「佛跳牆」買氣不墜，而「百元年菜」搜尋量竟暴增450%，顯見民眾渴望極致性價比。為此，Yahoo購物、樂天市場與博客來祭出買一送二高CP值年菜、抽iPhone 17與黃金金片等豪禮，全面搶攻馬年商機。

3大電商馬年優惠重點速看
🟡 Yahoo 購物
   •   主打特色：名店排場、大家族首選 
   •   熱銷關鍵：老協珍、佛跳牆 
   •   最強優惠：抽 iPhone 17、萬元金豆 
   •   推薦商品：老協珍經典年菜6件組 ($3609) 

🟡 樂天市場
   •   主打特色：高CP值年菜、小家庭 
   •   熱銷關鍵：買1送2、百元價位 
   •   最強優惠：滿$299超取免運、10%回饋 
   •   推薦商品：大成食品年菜買1送2組 ($1088) 

▲2026年菜大戰開打！樂天市場鎖定小資族，推出印有馬年限定圖騰的禮盒及高CP值功夫菜，搶攻春節商機。（圖／樂天市場提供）
🟡 博客來
   •   主打特色：開運招財、送禮 
   •   熱銷關鍵：黃金月、抽金片 
   •   最強優惠：抽黃金金片、滿萬送千 
   •   推薦商品：錦霞樓年菜3件組 ($3498)

Yahoo購物：老協珍蟬聯王者，佛跳牆霸榜抽iPhone 17

若重視排場與口碑，Yahoo購物榜單最具指標性。80年老店「老協珍」以穩定品質蟬聯年菜組合熱銷冠軍 。單品方面，「佛跳牆」穩坐C位，在熱銷前五名中強占三席，包含老協珍、青葉臺菜與呷七碗均上榜 。

Yahoo購物優惠火力全開，年菜5折起 。選購快速到貨商品隨包裹贈送限量刮刮樂，有機會刮中iPhone 17、Marshall藍牙喇叭等大獎，登記再抽萬元金豆 。推薦必買「老協珍經典年菜6件組」，1月31日前特價3609元，是大家族首選

▲Yahoo購物年度熱銷年菜，由老協珍、紅豆食府和呷七碗拿下年菜組合Top3，單品菜則由佛跳牆穩坐團圓飯桌「硬菜之王」。（圖／Yahoo購物提供）
樂天市場：百元高CP值年菜首選，滿額免運最划算

針對搜尋「百元」、「省錢」的小資族，樂天市場主打「小組數」與「簡單加熱」功夫菜。最受矚目的高CP值年菜，首推與大成食品獨家合作的「2026年菜組合買1送2件組」，內含滋補的淮山烏骨雞等料理，特價僅1088元 換算下來單品僅三百多元，完美呼應百元年菜的熱搜趨勢 。

此外，樂天市場祭出免運優惠，1月31日前單筆消費滿299元並選7-11取貨，即享0元免運 。透過APP下單天天享10%點數回饋，週三美食日下單最高更享19%回饋

▲大成2026年菜樂天獨享買1送2組，內含滋補的淮山烏骨雞等料理，特價僅1088元 。（圖／樂天市場提供）
博客來：開運年菜吃金幣，滿額豪抽黃金金片

金價創新高帶動「黃金」熱度，博客來推出「黃金月」鎖定求好運的消費者 。除推薦象徵高升的「錦霞樓年菜3件組」（特價3498元）外 ，更主打「買年菜、抽黃金」 。

即日起至1月31日，博客來推出「滿萬送千」登記送限量1000元E-Coupon 。更吸睛的是「滿額抽黃金」，累積兩筆千元訂單，就有機會抽中限量「黃金金片」，讓民眾除夕圍爐博個好彩頭 。
 

▲除推薦象徵高升的「錦霞樓年菜3件組」特價3498元外 ，博客來更主打「買年菜、抽黃金」 。（圖／博客來提供）
