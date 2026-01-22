我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯柯的胞弟發文證實她在今（22）日上午離世。（圖／翻攝自柯柯IG@chloekorouyu）

▲柯柯在聖誕節發文表示，不求被所有人記住，只願在某些人的生命裡，曾是重要的存在。（圖／翻攝自柯柯IG@chloekorouyu）

外型亮眼的人氣女模柯柯，過去曾挺過腦部腫瘤手術，總是以出眾的外型和樂觀的形象深植人心。但去年她被診斷出罹患罕見癌症「血管惡性肉瘤」，經歷漫長且艱辛的抗癌路程後，仍不敵病魔，胞弟於今（22）日透過社群平台證實，柯柯已於上午病逝，得年29歲。柯柯的胞弟於今日透過姊姊的IG發布貼文：「姐姐在1/22上午6:53，沒有病痛安詳的離開了。」他表示後續喪葬事宜將再另行公告。消息一出，許多粉絲與好友紛紛湧入哀悼，感念這位總是帶給人溫暖與正能量的女孩，願她在另一個世界不再有病痛。回顧柯柯的抗病歷程，這不是她第一次與死神搏鬥。2021年她因視力模糊就醫，檢查出罹患骨纖維發育不良，腦部長了一顆10公分的腫瘤，所幸術後恢復良好。但是去年她突感胸悶、瀕臨休克，經檢查發現胸口長出腫瘤且已侵蝕右心房，確診為罕見的「血管惡性肉瘤」，歷經多達28次化療。在柯柯生前的社群貼文中，書寫她面對病痛折磨的心情，她曾坦言心理狀態不穩定、對醫院感到排斥，甚至因為嚴重噁心感而崩潰大哭，但她仍溫柔地鼓勵自己：「我願意陪自己走過這一段，也相信自己能慢慢再次調適好，坦誠面對自己害怕的情緒，原來這也是一種勇敢。」即便深受病痛所苦，柯柯依然視這些考驗為生命的禮物。她曾寫下：「人生的顛簸不是懲罰，而是禮物，它讓我比想像中勇敢，更讓許多微不足道的小事，都成為值得感謝的存在。」她在去年聖誕節也許下願望，表示不求被所有人記住，「只願在某些人的生命裡，曾是重要的存在」。