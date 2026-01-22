我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王淨在台灣觀眾眼前消失一段時間，表示最近有在學習「禪柔」。（圖／記者吳翊緁攝）

▲朱軒洋小時候沒看過《飛龍在天》，只有聽過這戲的威名。（圖／記者吳翊緁攝）

柯震東去年11月底被網友見到拄著拐杖去居酒屋，後來經紀人解釋是打球不慎扭傷。受傷3、4個月後，他表示目前有「腳踝鬆掉」的感覺，驚吐韌帶不會好，除非去開刀，也不保證一定痊癒。而他因為還有春節上映的新片《功夫》宣傳要進行，接著也有新戲，真要有空動刀，也得到下半年。他放話不會退出高中生的戲路，大讚現在的醫美科技很棒，不忘替自己代言的產品再打打廣告。在《功夫》中柯震東從魯蛇高中生練就好武藝，戲外的他出席宣傳活動就算可以不用再靠拐杖，也還不能進行激烈的運動，因為腳傷沒有完全恢復，他也暫時不能去開刀，大家擔心是否耽誤動刀的黃金期，他解釋並沒有被這樣告知，想動手術再去動就行。每一次接演九把刀的戲，柯震東都得展現一些年輕男生的中二行為，《功夫》也不例外。他今年已經34歲，早就是高中生的兩倍年紀，卻沒有要停止這種戲路，將銀幕上的凍齡丰采歸功於醫美技術的高度進步，不愧是稱職的代言人。他和王淨既《月老》後又攜手，仍然有曖昧的感情橋段，不過這一次王淨有練功被蛇毒弄得顏值大崩壞的段落，自己沒有包袱，卻曾被柯震東嫌：「你現在真的很噁心！」在過去一年多，王淨大多數時間沒有在台灣觀眾眼前出現，透露學了一些不同的東西，開玩笑說道：「像是溜溜球、扯鈴呀之類的。」其實她最近開始在學孫藝真最愛的體態訓練「禪柔」，表示在男生一堆的《功夫》片場，沒有感覺到身為唯一的女生是福利，自己還是很認真在練習武打動作，也感謝武術指導的呵護。這次九把刀特別將自己小時候身受影響的名作像是李小龍的影片、《飛龍在天》、《新蜀山劍俠》等畫面放進片中，盛讚李連杰主演的《黃飛鴻之男兒當自強》是最好的武打動作片，只是這些片子對於新一代的觀眾來說，似乎有點歷史，就連主角之一朱軒洋，都坦言：「聽過但沒有看過。」九把刀詫異：「『飛龍在天』以前很紅耶。」朱軒洋不得不解釋：「我那個時候，都不太看電視。」