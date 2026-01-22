我是廣告 請繼續往下閱讀

▲籃籃（紅色上衣）看到烏龜正在交配立刻拿起收音設備，讓眾人笑翻。（圖／民視提供）

▲籃籃（左）跟若潼（右）一起挑戰在水豚身上疊滿橘子。（圖／民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》日前來到了熱情的嘉義太保，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠帶著來賓若潼與曾瑋中來到動物園，並進行遊戲關卡。沒想到，眾人意外目擊兩隻烏龜正在「傳宗接代」，楊繡惠驚呼：「我活到60歲，第一次知道烏龜竟然會有聲音唉！」籃籃更立刻借了收音設備，對著烏龜收音，逗趣反應讓現場笑聲不斷。籃籃帶著藝人們來到萌寵樂園，園長帶大家找到情緒最穩定的「卡皮巴拉」水豚，沒想到剛到水池旁，眾人先目擊兩隻烏龜正在交配，楊繡惠驚呼：「我活到60歲，第一次知道烏龜在傳宗接代竟然會有聲音。」籃籃則立刻對著烏龜收音，讓阿翔忍不住笑說：「所以是幫烏龜收音嗎？」不過，園長立刻將眾人拉回遊戲挑戰，表示要在水豚頭上疊橘子，情緒穩定的水豚面對園長在他的頭上疊了兩顆橘子竟毫無反應，讓籃籃激動大喊：「好可愛！我要拍照。」甚至跟若潼一起挑戰在水豚身上疊滿橘子，超萌模樣逗得大家哈哈大笑。動物園裡不僅有水豚，還有羊駝、泰迪羊齊聚一堂，另外還可以看到被譽為「世界最可愛」的笑笑羊，萌度爆表。緊接著園長介紹一隻名為「大頭」的羊，原來牠不僅會轉圈，還會主動握手，讓主持群又驚又喜。