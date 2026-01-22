Miss Ko葛仲珊今（22）日正式推出實體專輯《soul.food 靈食》，同步上架的主打歌〈b.ye 畢業〉背後卻藏著一顆催淚彈。葛仲珊表示，這首歌創作卡關許久，直到某日夢見已離世的好友方大同，在夢中獲得指引才得以完成。為了紀念這份情誼，她特別在歌曲末端收錄了方大同生前留下的語音訊息，像是讓好友變成星星相伴。葛仲珊也向天上的好友告白：「我想你、我愛你、我希望你好，