Miss Ko葛仲珊今（22）日正式推出實體專輯《soul.food 靈食》，同步上架的主打歌〈b.ye 畢業〉背後卻藏著一顆催淚彈。葛仲珊表示，這首歌創作卡關許久，直到某日夢見已離世的好友方大同，在夢中獲得指引才得以完成。為了紀念這份情誼，她特別在歌曲末端收錄了方大同生前留下的語音訊息，像是讓好友變成星星相伴。葛仲珊也向天上的好友告白：「我想你、我愛你、我希望你好，
謝謝你來我的夢裡跟我打招呼，I LOVE YOU。」
夢見已故摯友 方大同成創作關鍵
葛仲珊回憶，〈b.ye 畢業〉原本進度一度停滯不前，直到方大同出現在她的夢裡，給了她完成歌曲的重要訊息，成為完成作品的關鍵推力，讓她決定將兩人過去合作時留下的語音訊息收錄在歌曲最後，成為整首歌最溫柔也最具重量的存在。她表示：「那些離開的人並沒有消失，而是存在於靈魂裡，陪著我繼續往前走。」
化身房務員走迷宮 克服懼高症拍MV
在今日中午上架的〈b.ye 畢業〉MV，葛仲珊化身房務員，穿梭在象徵「喜、怒、哀、樂」的四個房間中。她表示，人之所以為人，正是因為擁有這些情緒，MV拍攝過程如同她走出心靈迷宮的寫照，她更親自克服懼高症完成拍攝，象徵正式翻開人生新頁。她表示，過去常被情緒牽著走，如今已能與內在並肩而行，這首歌正是她「感謝自己值得比YA」的自我肯定。
麥片盒專輯藏巧思 撞期愛犬生日
此次實體專輯《soul.food 靈食》設計別出心裁，以「麥片盒」為概念，內附紅色濾光湯匙引導歌迷「品嚐」音樂，背面更有迷宮設計象徵走出迷惘。巧合的是，專輯發行日1月22日恰好是葛仲珊愛犬「小潘」的生日。原本只是唱片公司訂定的日期，讓她得知後驚呼「真的好巧」，笑稱專輯與愛犬都是不同階段走進她生命的重要禮物。
