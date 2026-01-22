我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現年29歲的陶樂，曾在大聯盟有15場出賽，未來將披上黃衫軍24號球衣，成為猛象軍團的新成員。（圖／中信兄弟提供）

▲現年30歲的黎克，2022年在MLB費城人時期，曾隨隊打進世界大賽，去年則效力過日職阪神虎隊。（圖／中信兄弟提供）

「黃衫軍」中信兄弟今（22）日宣布一次補進雙洋投陶樂（Kyle Tyler）、黎克（Nick Nelson），加上休賽季已完成續約的德保拉、羅戈與勝騎士，新球季備妥5位先發級洋投，羅戈以及即將健康回歸的德保拉、勝騎士，3張王牌坐鎮，而大聯盟合計出賽多達89場的陶樂、黎克，不僅具備多聯盟實績，年紀也都在30歲巔峰上下，同樣有期待感。中信兄弟近年來洋投戰力驚人，去年球季開打前，一口氣搞定勝騎士、德保拉、羅戈、黃博多與猛登5張Ace級洋投，但猛登尚未開季就因隊內藥檢未過離隊，勝騎士、德保拉則先後受傷相繼退出戰線，緊急補進的黃勝，則因狀況調整不好，始終未能登上一軍。黃衫軍最後上半季僅剩羅戈、黃博多撐場，所幸下半季找來的李博登，歷經3場調整後投出身手，總計14場先發豪奪7勝，防禦率僅1.94，今年初休賽季已經重回美職，與辛辛那提紅人簽下小聯盟合約。中信兄弟休賽季洋投補強動作，相較上季安靜，僅有與當家王牌羅戈完成續約，而去年以2年超過100萬美元簽下的勝騎士，今年尚有合約，如今一口氣再加上皆具有大聯盟資歷的陶樂、黎克，瞬間備妥開季5洋投。羅戈、勝騎士過去分別是富邦悍將、統一獅當家王牌，再加上黃衫軍隊史最多勝洋投（71勝）德保拉，這3位在中職曾投出頂級身手的洋投，搭配本土一哥鄭浩均，仍會是新球季先發輪值主軸。至於新加入的陶樂、黎克，前者在大聯盟有15場登板，2024年效力馬林魚時期都還有出賽紀錄，去年效力墨西哥聯盟，先發7戰、防禦僅1.83，後者名氣更響亮，大聯盟總計74場出賽包含4次先發，2022年還被費城人帶進世界大賽，去年轉戰日職阪神虎隊，單季23場出賽皆以後援登場、防禦率僅1.93。