27歲中國女星趙露思去年經歷和前公司解約、加盟新東家的風波後，今年初才表態會回歸演藝圈，已經有收到幾個不錯的劇本，但昨（21）日卻有粉絲在海南島發現趙露思於夜市擺攤，賣單價只要新台幣28元的甜點「蛋烘糕」。只見趙露思素顏戴著口罩，看起來相當專業。被粉絲認出後，她還親切與粉絲合照，並送粉絲糖葫蘆。相關照片曝光後，在微博引起熱烈討論。
趙露思海南夜市素顏擺攤 賣蛋烘糕還送粉絲糖葫蘆
趙露思在海南擺攤賣成都小吃蛋烘糕的照片於微博曝光，被大量轉傳。只見照片中的趙露思素顏，皮膚相當白皙，染著金髮的她還戴著遮陽帽及透明口罩，很認真在做糕點，手套、袖套、圍裙等衛生裝備也全都一應俱全，感覺不像是擺拍，而是真的在體驗生活。
趙露思被粉絲認出後，也大方與粉絲合照，還送了粉絲糖葫蘆吃。據悉，現場並沒有攝影團隊在拍，只有幾台小相機，感覺是趙露思自己想記錄生活、拍Vlog，並非參加節目。巧遇趙露思的粉絲也透露，她的蛋烘糕一個只賣7元人民幣（約新台幣28元），其實不貴。
趙露思喜歡擺攤 大學被封「餛飩西施」
對於趙露思擺攤一事，她的粉絲也不太訝異，因為趙露思過去遭前公司銀河酷娛冷凍時就說過，「實在不行（繼續當藝人），我就想開個小麵館也行啊，或者是怎麼樣，無所謂的」。而她在台灣念明道大學時，也曾於學生餐廳擺攤賣過餛飩，當時還被封為「餛飩西施」，可見趙露思對於餐飲業是真的有興趣。
另外也有粉絲連想，這或許是趙露思為了新劇做的準備，畢竟之前羅志祥拍偶像劇《轉角遇到愛》時，也曾親自到士林夜市學做小吃蚵仔煎。總之，不論是噱頭還是女神單純想學手藝，粉絲都表示支持，「露思看起來親和力滿滿」、「好有元氣的露思」、「明天還會擺嗎？我也想去吃」、「露思完蛋了，準備接單接到手軟」。
趙露思曾罹失語症 一度停工修養、只能坐輪椅
事實上，趙露思在2024年底爆出罹患失語症，當時她一度無法行走，需要家人攙扶、坐輪椅，後來靠著停工修養和藥物治療，她才慢慢恢復健康。而她停工前拍的陸劇《許我耀眼》在去年播出，意外掀起超高熱度，趙露思自帶的流量和潛力才被新東家看中，出資幫她與前公司解約，讓趙露思能擺脫冷凍期，繼續回歸演藝圈拍戲。
照片來源：微博＠摸魚頻道
