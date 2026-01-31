我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王祖賢當年出道後，美貌震驚全亞洲。（圖／翻攝微博）

▲王祖賢拜年影片曝光，依舊氣質美麗。（圖／翻攝自小紅書）

「永遠的小倩」王祖賢今（31）日迎來了59歲生日，她從15歲起就拍廣告踏進演藝圈，20歲透過《倩女幽魂》電影轟動亞洲，成為了全球巨星，不過她在36歲時選擇淡出演藝圈並且定居加拿大，現在的她皈依佛門、專注在佛法上，鮮少出現在螢幕前，不過她日前為了喜愛她的影迷們拍攝了一隻拜年影片，59歲依舊保持絕佳美貌的她引起熱烈討論。王祖賢15歲時就透過廣告拍攝出道，隔年度她所主演的電影《今年的湖畔會很冷》就獲得了金馬獎三項提名，因此她瞬間成為了電影界炙手可熱的新星，她也因此被挖掘至香港發展。到了香港的王祖賢事業可是持續飛升，20歲時，她演出紅遍大街小巷的電影《倩女幽魂》，該片在亞洲造成轟動，甚至讓她紅到在日本發行日語專輯。不過日夜顛倒又高壓的演藝環境，對王祖賢的精神狀況造成了嚴重的影響，甚至一度罹患了憂鬱症，因此她選擇在事業高峰時離開演藝圈，希望可以讓觀眾記住自己美麗的瞬間，而不是被工作操勞倒下的樣子。離開演藝圈後，她專注在修佛與中醫調理，鮮少出現在大眾視線前，僅偶爾會透過社群分享自己的佛門日常。近日，王祖賢罕見站在鏡頭前，拍攝了拜年影片為粉絲獻上祝福，她留著一頭黝黑長髮、身穿白色上衣，看起來溫柔素雅，接著她開口希望大家都能夠「萬事如意、身體健康、馬年行大運、善的健康意識傳播到每個角落，以及身心自在、安樂。」身影曝光後，讓許多粉絲直呼她依舊漂亮、保養得當，不愧是大家「永遠的小倩。」1月31日出生的名人可不只王祖賢，韓國知名演員李英愛、日本藝人香取慎吾、台灣歌手藍又時、中國女演員周冬雨、女團i-dle大姐曹薇娟、男團PENTAGON成員鄭禹奭也都是同一天壽星。