「永遠的小倩」王祖賢今（31）日迎來了59歲生日，她從15歲起就拍廣告踏進演藝圈，20歲透過《倩女幽魂》電影轟動亞洲，成為了全球巨星，不過她在36歲時選擇淡出演藝圈並且定居加拿大，現在的她皈依佛門、專注在佛法上，鮮少出現在螢幕前，不過她日前為了喜愛她的影迷們拍攝了一隻拜年影片，59歲依舊保持絕佳美貌的她引起熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
15歲出道嶄露頭角　迅速成為當紅女星

王祖賢15歲時就透過廣告拍攝出道，隔年度她所主演的電影《今年的湖畔會很冷》就獲得了金馬獎三項提名，因此她瞬間成為了電影界炙手可熱的新星，她也因此被挖掘至香港發展。到了香港的王祖賢事業可是持續飛升，20歲時，她演出紅遍大街小巷的電影《倩女幽魂》，該片在亞洲造成轟動，甚至讓她紅到在日本發行日語專輯。

不過日夜顛倒又高壓的演藝環境，對王祖賢的精神狀況造成了嚴重的影響，甚至一度罹患了憂鬱症，因此她選擇在事業高峰時離開演藝圈，希望可以讓觀眾記住自己美麗的瞬間，而不是被工作操勞倒下的樣子。離開演藝圈後，她專注在修佛與中醫調理，鮮少出現在大眾視線前，僅偶爾會透過社群分享自己的佛門日常。

▲王祖賢當年出道後，美貌震驚全亞洲。（圖／翻攝微博）
▲王祖賢當年出道後，美貌震驚全亞洲。（圖／翻攝微博）
拜年影片罕見曝光　粉絲直呼永遠的小倩

近日，王祖賢罕見站在鏡頭前，拍攝了拜年影片為粉絲獻上祝福，她留著一頭黝黑長髮、身穿白色上衣，看起來溫柔素雅，接著她開口希望大家都能夠「萬事如意、身體健康、馬年行大運、善的健康意識傳播到每個角落，以及身心自在、安樂。」身影曝光後，讓許多粉絲直呼她依舊漂亮、保養得當，不愧是大家「永遠的小倩。」

1月31日出生的名人可不只王祖賢，韓國知名演員李英愛、日本藝人香取慎吾、台灣歌手藍又時、中國女演員周冬雨、女團i-dle大姐曹薇娟、男團PENTAGON成員鄭禹奭也都是同一天壽星。

▲王祖賢拜年影片曝光，依舊氣質美麗。（圖／翻攝自小紅書）
▲王祖賢拜年影片曝光，依舊氣質美麗。（圖／翻攝自小紅書）

看更多王祖賢相關新聞：

王祖賢、齊秦32年前約會照片曝光！他翻相簿震驚：女神來過我家

小紅書5大台灣天后入駐！王祖賢、舒淇、林志玲、蕭亞軒全都在用

王家衛塌房級音檔外流！王祖賢也曾受累　《東邪西毒》戲分被剪光

相關新聞

王祖賢藏了21年終於說出口！37歲急流勇退原因曝光：曾罹患憂鬱症

58歲王祖賢遭爆壓榨員工！她無懼流言曬新年美照　嗨喊：回娘家啦

58歲王祖賢露臉了！大素顏皮膚白到快曝光　自爆最近愛上頌缽

王祖賢愛了齊秦17年！因他私生子心碎分手　終生未婚嘆：此生寥寥