2004年雅典奧運，美國男籃最終僅拿下銅牌，同時寫下美國男籃自1988年以來最差奧運成績，也是在允許職業球員參賽後，美國男籃首次未能闖進金牌戰，22年後，當年美國男籃成員之一的「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）透露，在拿下銅牌後，他對於這個成績感到失望，在情緒失落的情況下，將銅牌送給一位陌生人，如今韋德坦言當年心智不成熟，並期盼能夠找回這面銅牌。
「夢七隊」雅典奧運僅奪銅 被譽為史上最爛美國隊
雅典奧運「夢七隊」在多名巨星都拒絕為美國男籃效力的情況下，整體陣容在當時來看並不是太出色，其中包含還是NBA菜鳥的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、安東尼（Carmelo Anthony）、韋德。
當年美國男籃在開幕戰以73：92遭到波多黎各痛宰，隨後險勝希臘和澳洲後，對上立陶宛，美國男籃最終以90：94不敵立陶宛，4強戰81：89不敵阿根廷，最終僅拿下銅牌的戰績，「夢七隊」也被譽為是史上最爛的美國男籃代表隊之一。
心情低落送出奧運銅牌 韋德坦言不成熟盼找回
韋德在自己的《Time Out with Dwyane Wade》Podcast節目中坦言，當年並未懂得珍惜這面獎牌，甚至在情緒低落下將銅牌送給一名陌生人。「我那時真的又年輕又愚蠢，完全不懂得欣賞銅牌的意義，我們被灌輸的觀念是，只有金牌才算成功，否則就什麼都不是。」
談到那面被送出的銅牌，韋德並未透露持有者的身分，只表示對方是一名年長的男子。「那是一位年紀比較大的先生，他知道自己是誰，他可能不會看我的節目，但那面銅牌確實在他手上。」
最後韋德也表示自己當時心智尚未成熟，未能真正理解成就與榮譽的價值，「那就是年輕人的心態，什麼都不懂，沒有文化，也不懂得與世界互動，最近我突然想起這件事，現在我在乎這些了，我真的會去要回那面銅牌。」
資料來源：《The Sporting News》
