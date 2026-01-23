我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（23）日迎戰達拉斯獨行俠，球隊卻傳來壞消息，在明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因ACL斷裂賽季報銷後，另一名前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）也在此役受傷。他在回歸輪換後表現精彩，但這場比賽於一次切入過程中不慎扭傷左腳踝，而且膝蓋也不舒服，返回更衣室治療和檢查後，確定今晚不會回歸，不過根據ESPN報導，他的傷勢並不嚴重。根據ESPN記者Anthony Slater報導，庫明加不只扭傷了腳踝，膝蓋也輕微過度伸展。今晚的比賽不會回歸，但所幸傷勢並不嚴重。庫明加自回歸輪換陣容以來，在30分鐘的出場時間內已經得到30分。今晚受傷前，他的正負值為+18。庫明加在受傷後顯得相當痛苦，並主動要求下場，隨後在暫停期間一瘸一拐地走回更衣室接受進一步檢查。在他退場前，展現了極高的得分效率，僅出賽9分鐘便以高效表現砍下10分。對於近期剛重回輪換陣容、且正深陷交易傳聞的庫明加而言，這次傷勢無疑是沉重打擊。勇士隊目前正密切觀察其傷情，若庫明加需長時間缺陣，對於側翼戰力已捉襟見肘的勇士隊來說將是雪上加霜。勇士今日先發五虎：柯瑞Stephen Curry、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）、桑托斯（Gui Santos）、格林（Draymond Green）這套陣容中，除了格林擔綱中樞，小將桑托斯（Gui Santos）也進入先發，顯示科爾在巴特勒缺陣後，正極力挖掘側翼的各種可能性。科爾在賽前表示：「我們需要重新集中注意力、找回活力，球隊本季設定的目標依然在那裡，且比起去年，我們現在更有能力應對核心球員缺陣的狀況。」除了先發陣容，媒體最關注的焦點莫過於近期遞出交易申請的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）。在庫明加遭到冷凍 16 場比賽後，因巴特勒的受傷，科爾不得不重新將其納入輪換名單。面對媒體如「照三餐」般的輪番詢問，科爾今日被問到庫明加是否會上場時忍不住笑了出來，並幽默地回應：「來吧！還有更多關於庫明加的問題嗎？儘管問吧。」他隨後證實，儘管庫明加的交易請求依然有效，但今晚他肯定會出現在輪換名單中。在失去陣中第二得分點後，庫明加的運動能力與得分天賦對勇士而言變得不可或缺。科爾強調，巴特勒的受傷留下了一個巨大的空缺，而庫明加將是填補這個位置的關鍵因子。雖然庫明加與球隊的關係曾被報導為「難以修復」，但隨著2月5日交易截止日逼近，這段路程上的表現將直接影響他的交易價值，或是他能否在勇士重獲新生的機會。