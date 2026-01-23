只有4天！全聯、大全聯即起至1月26日限定，「大條吳郭魚」特價49元，相當於下殺6.6折，不用50元就能吃到台灣養殖鮮魚，且鮮魚經去鱗、去腮、去肚的「三去」處理，回家簡單清洗即可料理；愛買量販也有週末限定優惠，即起至1月25日限定，愛買量販台灣高麗菜1公斤、台灣白蘿蔔皆只要19元。
全聯、大全聯殺瘋了！台灣吳郭魚只要49元
全聯表示，近期台灣鯛魚受整體市場供需與外銷環境影響，漁民面臨銷售挑戰。全聯以實際行動力挺在地養殖漁業，即起至1月26日限定，「吳郭魚（大）」每條特價49元，每尾原價75元，相當於下殺6.6折。
高品質的台灣鯛（吳郭魚）主要來自台南、嘉義兩大產地，鮮魚經去鱗、去腮、去肚的「三去」處理，回家簡單清洗即可料理，省時又便利，期望透過此次促銷，帶動買氣，讓更多消費者以親民價格品嘗在地美味，也協助穩定產銷，讓漁民的用心與努力能被看見。
愛買高麗菜、白蘿蔔19元！日本草莓也特價
即起至1月25日限定，愛買量販台灣高麗菜1公斤、台灣白蘿蔔皆只要19元。
且愛買量販即起至1月31日前，還有來自日本的草莓每箱（2入）只要799元；熱賣的茂谷柑每袋75元；蜜富士蘋果每粒45元；韓國麝香葡萄每盒199元；智利櫻桃Jumbo半斤優惠價99元，禮盒裝2.5公斤更只要750元；另有紐西蘭櫻桃依品種不同，每盒799至899元不等。
資料來源：全聯福利中心、愛買量販
