我是廣告 請繼續往下閱讀

提到近年NBA美國職籃（National Basketball Association）最知名的隊內衝突，莫過於2022年10月「嘴綠」格林（Draymond Green）在練球時揮拳重擊當時隊友普爾（Jordan Poole）的事件。儘管事隔三年，這段往事仍被外界高度關注。近日一段影片在社群媒體瘋傳，一名小球迷當面詢問普爾被格林揍是什麼感覺，而普爾的正面回應贏得網友一致讚賞。在影片中，這名小球迷直截了當地問道：「當Draymond打你時，感覺如何？」普爾沒有閃躲，也沒有表現出不悅，而是立刻給出了一個既真誠又簡潔的回答：「兄弟，那真的很艱難（It was tough, bro.）。」這段回應在 Reddit 上引發熱烈討論。許多網友對普爾的誠實感到驚訝，表示：「喜歡這種誠實，他完全沒有迴避困難的問題」、「他的反應非常真實且平易近人」。也有球迷提到，在那次衝突發生後，普爾始終保持專業態度，「無論你怎麼評論他的場上表現，他在那次事件中表現得非常有風度。」隨著事情過去了好幾年，雙方似乎慢慢放下當年恩怨，去年格林近期在自己的播客節目《The Draymond Green Show》中，也罕見地對普爾表達了正面評價。談到普爾被交易至紐奧良鵜鶘（Pelicans）時，格林表示：「Jordan仍有成長空間，我不認為我們已經看到他最好的樣子。在杜馬斯（Joe Dumars）的領導和格林（Willie Green）的執教下，這對他來說會是一個非常好的處境。」格林還提到，普爾之前在華盛頓巫師其實打出了生涯年表現，只是因為球隊戰績不佳而未被大眾注意到。