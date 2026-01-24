南韓人氣女團i-dle（舊名：(G)I-DLE）確定於2026年3月7日站上臺北大巨蛋開唱，第一波售票今（24）日晚上6點開放Berriz會員優先購，時間為18：00至22：00止、限時4小時，每位會員每場限購4張，僅能透過KKTIX官網購票，需輸入Membership ID驗證資格，錯過這一波就只能等下一階段售票，分別是2月1日的國泰世華CUBE信用卡優先購，以及一般販售。
📌i-dle Berriz會員優先購票規範：
➜購票資格：加入Berriz，並成為i-dle OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND的有效會員，會員資格須持續有效至購票登記截止為止。
➜購票登記：自2026年1月16日（五）中午12：00至2026年1月19日（一）中午12：00止，Berriz網站完成購票意願登記。
➜購票時間：2026年1月24日（六）18：00至22：00止（限時4小時）。
➜僅限於KKTIX官網上購票，每一會員每場限購4張，限用於一張訂單（即會員號碼每場只得使用一次）。購票時需要輸入您的Membership ID進行優先購票。
更多詳情請至Berriz網站。
👉🏻Berriz官網：https://berriz.in/ko/i-dle/
i-dle大巨蛋演唱會售票，優先讓i-dle Berriz會員先買，僅限已加入Berriz，且為i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND的有效會員才能參加。會員需事先於2026年1月16日中午12點至1月19日中午12點，完成購票意願登記，並在今晚18：00至22：00這段期間，登入KKTIX官網購票。每一位會員每場限購4張，且僅能使用一筆訂單，購票時必須輸入個人的Membership ID驗證資格，沒有完成登記或會員資格失效，當天都無法進場搶票。
👉🏻i-dle大巨蛋演唱會KKTIX購票頁面：https://kklivetw.kktix.cc/events/rgt6hi7y
如果錯過會員優先購，下一階段則售票是國泰世華CUBE信用卡優先購，時間訂在2026年2月1日（日）10：00至13：59。這一階段同樣透過KKTIX官網販售，每人每場限購4張，僅限已完成實體卡開卡的國泰世華CUBE信用卡卡友使用，其他卡別一律不適用。需要注意的是，優先購不代表座位一定比較好，屬於階段性釋出票券，數量有限，售完為止。
全面啟售則在同一天的2月1日14：30正式開賣，開放所有KKTIX會員購票，每個帳號最多購買4張。特別提醒的是，即使你同時具備Berriz會員與國泰世華CUBE信用卡資格，整個售票期間加總起來，最多也只能買4張票。也就是說，若你在1月24日的會員優先購已成功買到2張，後續信用卡優先購與全面開賣階段，加起來最多只能再買2張，不能重複累加。
📌i-dle大巨蛋演唱會資訊：
演出日期：2026年3月7日 (六）19：00
演出地點：臺北大巨蛋
演出票價：7180（VIP）、7100、6880、6280、5980、4980、4580、3680、2480、2280 （全場座席，對號入座）
售票系統：KKTIX
資料來源：臉書
