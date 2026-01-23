近日強烈大陸冷氣團來襲，高CP值火鍋成為消費者聚餐首選。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，整理出討論度最高的「十大高CP值連鎖個人鍋物」，各品牌皆主打蔬菜與火鍋料自助吧，搭配親民價格與高飽足感，其中網路聲量第一名由「肉多多火鍋」奪下，被不少網友封為「肉量爆棚」、「最佛心火鍋」，是台灣高CP值火鍋前段班。
台灣最強火鍋洗牌！「最佛火鍋」肉多多奪冠、築間排第三名
No.1：肉多多火鍋
肉多多火鍋長年被視為高CP值代表，近年更推出299元起輕量級套餐，鎖定學生與小資族，被封為「肉量爆棚」、「最佛心火鍋」。品牌主打肉量充足與自助吧吃到飽，超過70種蔬菜、火鍋料、熟食與飲品自由取用，搭配爆炒石頭鍋、蒜頭雞白湯、川府麻辣等香氣濃郁湯頭，耐煮不膩。
肉多多大多門市不限時用餐，加上生日肉蛋糕、會員招待肉盤等制度，讓網友直呼「最便宜的蔬菜自助吧方案，價格合理且提供多樣新鮮蔬菜、火鍋料、飲料和冰品無限供應，讓人吃得飽足又滿足」、「一家讓人吃完仍意猶未盡的火鍋」。
No.2：狂一鍋
從中和起家的狂一鍋，以不限時、全天候營業快速累積人氣，Google評論長期維持高分。299元起的超值套餐搭配30多種蔬食自助吧，加上麻油荷包蛋、麻油雞飯與高麗菜飯無限供應，份量與誠意十足。
狂一鍋招牌功夫排骨酥鍋由名廚監製，胡椒香氣與回甘湯底層次分明，另有生炒花枝、蒜香蛤蜊等鍋底，成為不少老饕回訪主因，「自助吧吃到飽不限時，有大苑子冰沙好喝」、「很新鮮，補菜很快而且補超滿，麻油荷包蛋很好吃」、「好吃又有氣氛，最喜歡功夫排骨鍋，味道真的很懷舊」、「CP值超高的火鍋店，難怪分數很高，真的是貨真價實」
No.3：築間幸福鍋物
築間幸福鍋物以穩定品質與多元湯底累積支持者，石頭鍋先爆香配料再加入高湯，香氣自然；鮮菇奶香與川味麻辣則滿足不同口味需求。自助吧提供多樣蔬菜、副食與熟食，雞腿鍋、蝦漿等品項討論度高。
網友普遍認為價格合理、食材新鮮，對於重視蔬菜比例與飽足感的消費者來說，是日常吃鍋的安心選擇，「每次來都點雞腿鍋，雞腿的份量真的超大」、「副餐吃到飽的火鍋店，菜的種類也很多，對於愛吃菜的人來說很划算喔」。
No.4：聚 日式鍋物
聚日式鍋物以濃郁系湯頭與日系氛圍吸引年輕族群，札幌起司牛奶湯與激辛麻辣湯搭配小熊起司，兼具話題與口味。肉瀑布套餐份量十足，自助吧提供約40多種蔬菜、副食與飲品，松露野菇炊飯與牛乳霜淇淋常被點名。
聚價格也十分親民，適合想兼顧拍照、用餐體驗與CP值的客群，「超愛，CP值很高」、「牛肉嫩，海鮮魚、蝦、蛤、魷都很新鮮」、「特別推薦鮮肉漿，口感紮實像現做貢丸」、「札幌風牛乳霜淇淋可以自由搭配～加上黑糖珍珠、日式蕨餅，為火鍋完美收尾」。
No.5：嗑肉石鍋
嗑肉石鍋因「素雪花牛肉鍋」引發討論，以植物肉呈現近似牛肉的口感，素食與非素食者皆能接受。湯底可選昆布或巴西蘑菇，風味清爽不靠重調味。自助吧無限供應多款蔬菜、麵食、白飯與冰品，讓用餐彈性更高。
網友認為嗑肉石鍋口感有記憶點，對不同飲食族群的友善設計也值得肯定，「吃起來算蠻好吃的耶」、「怎麼很像很厲害，好想試試看」、「可以吃到肉的口感又能不傷害動物，這樣很棒啊」。
No.6：荖子鍋PLUS、PLUS＋
荖子鍋系列分為經典單點、PLUS與PLUS＋三種型態，滿足不同需求。PLUS主打蔬菜、火鍋料與飲料吃到飽，並設有製麵機可現做麵條；PLUS＋則進一步加入和牛、A5和牛吃到飽。
起司牛奶鍋因整瓶牛奶加料、濃而不膩受到好評，特別適合搭配海鮮，成為近期話題亮點，「真的偏濃，而且加完整瓶牛奶後，煮肉、煮菜都很順口，算是大推配海鮮，不會膩」。
No.7：養鍋
養鍋以「養滋胃、品鮮味」為核心，湯底先炒香再以輕鹽調味，保留食材原味。除石頭、牛奶鍋外，叻沙與松露奶香鍋也具辨識度。自助吧供應多樣蔬菜與熟食，並標榜寵物友善，提供清水鍋與餐具，讓毛孩能一同用餐。
網友普遍認為養鍋品質與價格相符，是兼顧特色與實惠的選項，「鍋底選擇多、蔬菜吧食材也不少，有肉燥和泰式打拋很不錯，食物品質對得起這個價位」、「寵物友善！狗狗可以坐沙發或椅子，待在地板也可以，還有寵物清水鍋和餐具，讓主人幫狗兒煮肉肉」。
No.8：這一小鍋
這一小鍋承襲這一鍋的湯頭技術，主打每日慢熬大骨蔬果高湯，香而不膩。多數門市設有「呷Bar」自助吧，供應蔬菜、火鍋料與手打漿類。培根豬與多款湯底表現穩定，飲料與冰品無限供應，讓整體飽足感提升。
網友評價服務與餐點表現平均，是想吃得安心又不傷荷包的選擇，「培根豬鮮美嫩口，加上無限供應的飲料、蔬食、冰品等，內容豐富，可以吃得很飽足」、「餐點好吃，自助吧很多火鍋料，服務好，CP值高」。另外，部分無蔬食自助吧的分店，有提供白飯、冰品、飲料、沾醬等自助式供應。
No.9：久違石頭火鍋
久違石頭火鍋以復古餐酒館風格打造差異化，成為台中打卡熱點。招牌石頭鍋以黑麻油爆香肉品與配料，四川麻辣與蒜香奶油鮮蛤鍋各具特色。自助吧提供蔬菜、熟食、滷肉飯與冰品，選擇豐富。部分門市可升級火烤兩吃，適合預算較高、想一次滿足多種口味的消費者。
No.10：超有肉涮涮屋、PLUS
超有肉涮涮屋以「圍爐」概念出發，主打每日熬煮湯底與現切肉品，湯頭從叻沙、胡椒豬肚到麻辣鍋皆有支持者。店內空間寬敞明亮，自助吧提供蔬菜、火鍋料與肉燥，補菜速度快。
網友大讚肉質與份量表現，認為整體用餐節奏輕鬆，適合家庭或朋友聚餐，「可以感受到食材都有挑選過品質」、「我點豬羊雙拼，肉量與肉質真的不錯」、「滷肉飯超好吃」、「自助吧補貨很快，菜很新鮮」。
資料來源：《網路溫度計DailyView》
